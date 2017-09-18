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Kazada yaşamını yitiren hamile kadın toprağa verildi

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Kazada yaşamını yitiren hamile kadın toprağa verildi
Kandıra yolu cezaevi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitiren 7 aylık hamile Emine Alan Ambar’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Körfez 95 Evler Mahallesinde ikamet eden ve Salih Ambar ile evli 1 çocuk annesi ev hanımı Emine Alan Ambar (33), önceki gün kayınvalidesi Zeynep, oğlu Ali Kayra ile birlikte eşi Salih Ambar’ın kullandığı 77 AP 999 plakalı otomobil ile D-605 karayolu üzerinden Kandıra istikametine giderken, cezaevi mevkisinde karşı istikametten gelen 34 ZA 8014 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada Emine Alan Ambar, Kayınvalidesi Zeynep Ambar ve oğlu Ali Kayra Ambar yaralandı. Kaza sonucu araçta sıkışan yaralılar itfaiye tarafından kurtarılarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Toprağa verildi
Hastanede ameliyata alınan Ambar’ın bebeği yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynep Ambar ise karnındaki bebeğini kaybettikten kısa bir süre sonra verdiği yaşam savaşını kaybetti. Acı haber ile Ambar ailesi, yakın dost ve akrabaları yasa boğuldu. 7 aylık hamile olan ve karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitiren Emine Alan Ambar’ın cenazesi, hastanede yapılan adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verilmek üzere Adapazarı Akyazı İlçesine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN

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