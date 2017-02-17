  • BIST 88.460
  • Altın 146,863
  • Dolar 3,6718
  • Euro 3,9098
  • Kocaeli : 3 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 3 °C

Kazada yaşamını yitiren KOÜ öğrencisi toprağa verildi

»
Kazada yaşamını yitiren KOÜ öğrencisi toprağa verildi
Çayırova TEM otoyolu gişeler mevkisinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Cemal Ertürk Şat, tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verildi

Çayırova TEM otoyolu gişeler mevkisinde 41 B 6224 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Cemal Ertürk Şat (21) Perşembe günü sabah saat 07.20 sıralarında Çayırova gişelerinden geçtikten 500 metre sonra aracından indi ve o sırada aynı istikamette giden plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobilin kendisine çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti. İzmit Serdar Mahallesi Köşem Apartmanı B Blok No.15 adresinde ikamet eden İnşaat Ustası Sami Şat ile ev hanımı Hatice Şat’ın 3 çocuğundan biri olan Cemal Ertük’ün acı haberi ailesini yakınlarını derinden üzdü. Kazada yaşamını yitiren Şat’ın İstanbul’da okuyan kardeşini ziyaretten döndüğü öğrenildi. Şat’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Polis ekipleri, Şat’ın ölümüne neden olan araç ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözaltına alınan 24 TÜBİTAK çalışanı önemli projelerdeydi17 Şubat 2017 Cuma 08:27
  • FETÖ/PDY operasyonunda 20 gözaltı17 Şubat 2017 Cuma 08:19
  • 2 Katlı evde yangın çıktı17 Şubat 2017 Cuma 08:00
  • Tüysüzler davası bugün16 Şubat 2017 Perşembe 15:51
  • 21 yaşındaki genç kazada yaşamını yitirdi16 Şubat 2017 Perşembe 15:10
  • Yol kenarında fuhuş pazarlığına polis baskını16 Şubat 2017 Perşembe 14:46
  • Yanarak feci şekilde can veren vatandaş defnedildi16 Şubat 2017 Perşembe 14:30
  • Karla kaplı yolda kayan cip eve çarptı: 5 yaralı16 Şubat 2017 Perşembe 10:58
  • 3 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı16 Şubat 2017 Perşembe 10:51
  • Park halindeki TIR’ın deposunu boşaltıp kaçtılar16 Şubat 2017 Perşembe 10:32
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim