Kazada yaşamını yitiren KOÜ öğrencisi toprağa verildi

Çayırova TEM otoyolu gişeler mevkisinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Cemal Ertürk Şat, tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verildi

Çayırova TEM otoyolu gişeler mevkisinde 41 B 6224 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Cemal Ertürk Şat (21) Perşembe günü sabah saat 07.20 sıralarında Çayırova gişelerinden geçtikten 500 metre sonra aracından indi ve o sırada aynı istikamette giden plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobilin kendisine çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti. İzmit Serdar Mahallesi Köşem Apartmanı B Blok No.15 adresinde ikamet eden İnşaat Ustası Sami Şat ile ev hanımı Hatice Şat’ın 3 çocuğundan biri olan Cemal Ertük’ün acı haberi ailesini yakınlarını derinden üzdü. Kazada yaşamını yitiren Şat’ın İstanbul’da okuyan kardeşini ziyaretten döndüğü öğrenildi. Şat’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Serdar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Polis ekipleri, Şat’ın ölümüne neden olan araç ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN