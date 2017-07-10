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KBT Çocuk Korosu çalışmalara başladı

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KBT Çocuk Korosu çalışmalara başladı
Kocaeli Bölge Tiyatrosu (KBT) Yaz Okulu bünyesinde ilk defa oluşturduğu ‘İçses Minör Çocuk Korosu’ çalışmalarına başladı

Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun her yaş grubuna hitap eden Yaz Okulu birbirinden güzel ve renkli etkinliklerle devam ediyor. Kurmaca, Öykü ve Masal Atölyeleri, Yaratıcı Drama, Dans, Görsel Sanatlar gibi eğlenceli çalışmaların yer aldığı yaz okulunda KBT bu yıl bir ilke imza atarak çocuklara yönelik bir de İçses Minör Çocuk Korosu’nu oluşturdu.

 

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun deneyimli müzik öğretmeni Ali Ağah Eroğlu tarafından verilecek eğitimler her hafta perşembe günleri tiyatronun oda sahnesinde gerçekleşecek. Yaz Okulu ile birlikte start alan çocuk korosu için kayıtlar devam ederken, 6 yaşla sınırlı alan koroda artan talebe göre her yaş için ayrı gruplar oluşturulacak. Yaz okuluyla sınırlı kalmayacak eğitimler bundan sonra düzenli olarak her ay devam edecek.

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