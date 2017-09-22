Kefken açıklarında kaçak göçmen teknesi battı

Kefken açıklarında göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucunda 38 göçmen kurtarılırken, 4 göçmen ise hayatını kaybetti. Kayıp olan 15-20 göçmenin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Kefken’in 64 mil açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 38 göçmenin kurtarıldığı, kayıp olan 15-20 dolayında göçmene yönelik arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "22 Eylül 2017 tarihinde saat 01.35‘te ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasını müteakip Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye arama kurtarma maksatlı olarak bir Sahil Güvenlik uçağı ve iki Sahil Güvenlik botu sevk edilmiş, bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur. Saat 05.03’te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde saat 05.25’te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05.38’te intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından denizden 22, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 38 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 4 cansız beden denizden alınmıştır. Yaklaşık 15-20 kayıp düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir." Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botunun bölgeye intikal ettiği, 5 ticari geminin de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı bildirildi.