Kefken-Kerpe yol ayrımında saat başı kaza

Kefken-Kerpe yol ayrımında 1 gün içerisinde 2 kaza meydana geldi

Kandıra Kefken-Kerpe yol ayrımında sık sık trafik kazaları meydana gelmeye başladı. Bölgede her ne kadar uyarıcı levhalar olsa da geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da hemen hemen her gün yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelmesi sürücüleri korkutuyor. Her iki yönden gelen araçlar önceliğin kendisinde olduğunu düşünerek yola çıktığından kazalar kaçınılmaz hale geliyor.

GÜNDE İKİ KAZA YAŞANDI

Yetkililerin aldığı önlemler yetersiz kalırken, bu yaz sezonun girmesi ile birlikte sık sık trafik kazaları meydana gelmeye başladı. Bugün aynı bölgede yürekleri ağza getiren iki kaza daha yaşandı. Kerpe-Kefken yol ayrımında iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasından araç sürücüleri şans eseri burnu bile kanamazken ikinci kazayı yapanlar ise bu kadar şanslı değildi. Araç sürücüleri ve yanındakiler hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen112 Ambulans ekiplerinin yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından M.Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.