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Kefken yolu kana bulandı: 1 ölü

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Kefken yolu kana bulandı: 1 ölü
Hafriyat kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kefken Kerpe yol ayrımında, Kefken'den Kandıra istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 41 N 0441 plakalı hafriyat kamyonu ile Kandıra istikametinden Kerpe istikametine giden Mehmet Gebeş idaresindeki 41 N 1261 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Gebeş ve F.Y isimli kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Gebeş doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. F.Y isimli kadın ise Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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