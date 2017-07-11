Kefken’de futbol bir başka güzel

Kandıra’ya bağlı Kefken’de gençlerin kaynaşması için Kefken Mithatpaşaspor ile Yaylapınar Köyü Akçakocabeyspor arasında dostluk maçı yapıldı

Kefken Mithatpaşaspor sahasında yapılan mücadele, mahalle sakinleri tarafından coşkuyla izlendi. Maçtan önce ve sonra sporcuların centilmenliği ve dostluğu görülmeye değerdi. Ersin Aydın’ın çalıştırdığı Mithatpaşaspor ile Şahin Taşan’ın çalıştırdığı Akçakocabeyspor arasındaki mücadele kıran kırana ve çok heyecanlı geçti. Maçı kazanan Akçakocabeyspor oyuncuları, seyirciler tarafından bol bol alkışlandı. Mithatpaşa spor oyuncuları rövanşı almak için söz verdi.