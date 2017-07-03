Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlarken

M.Tanzer Ünal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…

“Adalet Yürüyüşü”…

İki gündür konuğumuz.

Yürüyüş kolu, pazar akşam Adapazarı’ndan Kartepe’ye girdi, perşembe akşam Gebze’den İstanbul’a geçecek.

Böylece, 15 Haziran’da Ankara’dan başlayan yürüyüşün 19,20,21 ve 22’inci günleri ilimizde yapılmış olacak.

Yürüyüşü Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ve muhabir arkadaşımız Selin Becer izliyorlar.

Öyle 10-15 dakika takılarak değil, yürüyerek…

Kocaeli sınırından buyana yürüyüşçülerle birlikteler.

Olayı yaşıyorlar, fotoğraf çekiyorlar, yazıyorlar…

Gazete olarak bu yürüyüşe önem veriyoruz.

Ülkemiz için önemli bir siyasi ve sosyal olay.

Bir parti lideri Ankara’dan İstanbul’a yürüyorsa ve bu yürüyüşe binler katılıyorsa, bu “görmemezlikten gelinecek”, “tek satır yazılmayacak” bir olay değildir.

Tam aksine bütün ayrıntılarıyla okura duyurulacak bir olaydır.

Okura saygı, budur.

Gazetecilik, budur.

Dün gazeteleri açtım, hangi gazete yürüyüşü nasıl ve ne büyüklükte vermiş diye baktım.

Yürüyüşü tek satırla dahi olsa yazamayan gazeteler adına, gazetecilik mesleği adına üzüldüm.

Gazetecilik ne hale getirildi.

Gazetelerin çoğu “gazete” değil, artık “parti bülteni”!

Okurun; okuma hakkı, haber alma hakkı filan artık kalmadı.

Yorumu anlarım da, haberi vermemek ne demek?

Haberi veremeyen gazeteler, bundan sonra nasıl “ben şöyle gazeteyim, böyle gazeteyim” diye tafra atacak, merak ediyorum.

Her neyse…

Kent olarak bize yakışanı yapalım

Benim üzerinde durduğum şu:

Ülke olarak “adalet” konusunda sıkıntılarımız var mı?

Var…

Bu konuda CHP’nin öncülüğünde “adalet yürüyüşü” yapılıyor mu?

Yapılıyor…

Yürüyüşe ilgi büyük mü?

Büyük…

İşte pazar günü yürüyüş kolunu 20 bin kişi karşıladı.

O bunaltıcı sıcağa rağmen 20 bin kişinin toplanması, büyük olay!

Demokrasilerde “tepki verme” özgürlüğü vardır.

Tepkiye de tahammül edeceksin.

Bu da demokrasinin kuralıdır.

Bu yürüyüşü bu çerçevede değerlendirmek gerekir.

Yürüyüş kolu, perşembe akşamına kadar şehrimizde…

İnşallah bu süre içinde kayda değer bir olay yaşanmaz.

Kocaeli halkı olarak kendimize yakıştığı gibi davranmalıyız.

Bu rakamlara bakın, ülkemizin geleceğini görün

2017-2019 yatırım bütçesinde…

*Fen liseleri için 109.666.000 TL. ayrılmış.

*İmam hatip liseleri için ayrılan tutar ise 1.723.000.000 TL.

Rakamlara bakılırsa, fen liseleri üvey evlat, imam hatip liseleri ise öz evlat.

Sizler de bu rakamlara bakıp ülkemizin geleceğini görün!

Biz çiftçimizi böyle koruyoruz

Şimdi tam hasat zamanı mı?

Hasat zamanı…

Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği…

Şimdi tam besi zamanı mı?

Besi zamanı…

Dana, teke, düve, koyun, keçi…

Köylü tam tarlasını hasat edecek, hayvanını besiden çıkarıp satacak, işte tam bu noktada “Bakanlar Kurulu”ndan müthiş bir karar çıkıyor.

Buğday, mısır, arpa ve et ürünlerinin ithalatına uygulanan gümrük vergileri yüzde 60-82 oranında düşürülüyor.

Elin gavurunun malı gelecek, memleketimizde bolluk olacak.

Tamam da, ya bizim çiftçimizin hali?

Çiftçimizi, köylümüzü düşünen hiç yok mu?

Kendi üreticimizi biz böyle mi koruyoruz?

Dini kuralların sadece halk için geçerli olduğu ülke

Neresi mi?

Suudi Arabistan…

Bazılarına garip gelebilir, ama öyle.

Yaz geldi, sık sık magazin haberleri arasında rastlıyorsunuzdur.

Sahillerimizde, Suudi prenslerin ve zenginlerin yatlarında verdiği partiler…

Bikinili kadınlar, içki su gibi…

Müzik, dans…

Aslında Suudi hanedanının böylesine uçuk yaşantısı yeni değil.

Avrupa kentlerinde ve Akdeniz sahillerinde yıllardır böyle yaşıyorlardı.

Yeni yeni lütfedip bizim sahillere de uğrar oldular.

Bence iyi oldu, “sözde dindarların” gerçek yüzlerini görür olduk.

Biliyorsunuz, Suudi Arabistan, kadınların yalnız başına sokağa çıkmasının yasak olduğu bir ülke.

Kadınların otomobil kullanması da yasak ve eğer bir kadın kocasıyla birlikte sokağa çıkacaksa baştan aşağı çarşafla örtünmek zorunda.

Suudi Arabistan, krallıkla yönetiliyor, yani baskıcı rejimle.

Her baskıcı rejimde, kurallar, sadece halk için geçerlidir.

Yönetici kesim ve aileleri, her türlü kuralın, kanunun, dini esaslar ve uygulamalarının dışındadır.

Böyle ülkelerde yönetici olmak iyi, halk olmak ise perişanlıktır.

Halk tabakasında kadınların saçının telinin görünmesi günahken, ülkenin prens ve prensesleri lüks yatlarda şampanya dolu küvetlerde yıkanırlar.

İşte Suudi Arabistan böyle bir ülke!

Kin ve adalet

“Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun!” MAİDE SURESİ/SEKİZİNCİ AYET