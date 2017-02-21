Kemal Yükseker: Her şey iyi gidiyor derken

Maça iyi başladıklarını ve karşılığını golle bulduklarını belirten Ali Kemal Yükseker, “Her şey iyi gidiyor, 3 puanla döneceğiz derken penaltıyla skor eşitlendi. Üzgünüz. Ancak önümüzdeki maça bakacağız” dedi

MAÇA İYİ BAŞLADIK

85.dakikada oyuna giren Ali Kemal Yükseker maçın ardından “Geçen haftaki beraberlikten sonra zor bir deplasmana geldik. Rakibimizin de play-off adına son şanslarından biri olarak gördükleri maçtı. Maça iyi başladık. 1-0 da öne geçtik. İkinci yarı ilk yarıya nazaran rakip oyunun bir bölümünde biraz üstünlük sağladı veberaberlik golünü buldular. Oyundan kopmadık ve yeniden baskı kurduk. Maçın bitimine 5 dakika kala 2.golü de bulduk. Yeniden öne geçtik.

HER ŞEY İYİ GİDERKEN…

‘Her şey iyi gidiyor, 3 puanla döneceğiz’ derken -ne derece doğru bilemiyorum- bir penaltı pozisyonuyla skor 2-2 oldu. Bana göre 2 puan kaybederek dönüyoruz. Üzüntülüyüz. Sonuçta rakiplerimiz de yenmişler. Puan farkı da 5’e çıktı. Önümüzdeki maça bakacağız. Şampiyonluk iddiamızı sürdürmek için Ofspor’u ne olursa olsun yenmemiz lazım. Bu saatten sonra üzülmenin anlamı yok. Önümüzdeki maçı kazanmamız lazım” dedi.