  • BIST 88.588
  • Altın 144,030
  • Dolar 3,6242
  • Euro 3,8372
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 4 °C

Kemal Yükseker: Her şey iyi gidiyor derken

»
Kemal Yükseker: Her şey iyi gidiyor derken
Maça iyi başladıklarını ve karşılığını golle bulduklarını belirten Ali Kemal Yükseker, “Her şey iyi gidiyor, 3 puanla döneceğiz derken penaltıyla skor eşitlendi. Üzgünüz. Ancak önümüzdeki maça bakacağız” dedi

MAÇA İYİ BAŞLADIK

85.dakikada oyuna giren Ali Kemal Yükseker maçın ardından “Geçen haftaki beraberlikten sonra zor bir deplasmana geldik. Rakibimizin de play-off adına son şanslarından biri olarak gördükleri maçtı. Maça iyi başladık. 1-0 da öne geçtik. İkinci yarı ilk yarıya nazaran rakip oyunun bir bölümünde biraz üstünlük sağladı veberaberlik golünü buldular. Oyundan kopmadık ve yeniden baskı kurduk. Maçın bitimine 5 dakika kala 2.golü de bulduk. Yeniden öne geçtik.

 

HER ŞEY İYİ GİDERKEN…

‘Her şey iyi gidiyor, 3 puanla döneceğiz’ derken -ne derece doğru bilemiyorum- bir penaltı pozisyonuyla skor 2-2 oldu. Bana göre 2 puan kaybederek dönüyoruz. Üzüntülüyüz. Sonuçta rakiplerimiz de yenmişler. Puan farkı da 5’e çıktı. Önümüzdeki maça bakacağız. Şampiyonluk iddiamızı sürdürmek için Ofspor’u ne olursa olsun yenmemiz lazım. Bu saatten sonra üzülmenin anlamı yok. Önümüzdeki maçı kazanmamız lazım” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamürsel’de 2 bin 650 öğrenci testten geçti21 Şubat 2017 Salı 08:48
  • Kemal Yükseker: Her şey iyi gidiyor derken21 Şubat 2017 Salı 08:46
  • Akyel: Bireysel hatalar yaptık21 Şubat 2017 Salı 08:45
  • Erhan Yılmaz: Lig bundan sonra başlıyor21 Şubat 2017 Salı 08:43
  • CHP'li Onat, Türkiye 1.'si oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 13:51
  • Şampiyona selam…20 Şubat 2017 Pazartesi 11:01
  • 3 puan alırken 1 puanla geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:59
  • Aman Melo!..20 Şubat 2017 Pazartesi 10:58
  • Galibiyet güzel, ama!..20 Şubat 2017 Pazartesi 10:56
  • Gölcük, harikasın!..20 Şubat 2017 Pazartesi 10:55
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim