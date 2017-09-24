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Kendini kalorifer borusuna astı

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Kendini kalorifer borusuna astı
Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde, bir şahıs henüz belirlenemeyen nedenle kendisini iple asarak intihara kalkıştı. İpten kurtarılan şahıs, hastanede vefat etti

Alınan bilgi ve iddialara göre marketçilik yapan Ali Atalay, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde ki evinde sabah saatlerinde canına kıymak isteyen şahıs, yakınlarının durumu fark etmesiyle son anda kurtarıldı. Ancak durumu ağır olan vatandaş, 112 sağlık ekipleri tarafından Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm çabalara rağmen şahıs kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Ali Atalay’ın ölüm nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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