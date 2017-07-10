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Kendini kesen şahsı arama çalışmaları sürüyor...

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Kendini kesen şahsı arama çalışmaları sürüyor...
İzmit Körfezi'nde, geçen yıl Temmuz ayından itibaren trafiğe açılan Osmangazi Köprüsü'nde ilk intihar girişimi meydana geldi

Olay bugün saat 09.45 sıralarında, Osmangazi Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüde gişelerden geçtikten sonra İstanbul yönüne giden otomobilini durduran ve adının 27 yaşındaki Sefa Akpınar olduğu belirtilen bir kişi, bıçakla vücudunu kesip, bıçağı karnına sapladı. Bir sürücü köprüde korkulukların yanında duran Akpınar'ı görerek aracını durdurdu. Sürücünün müdahale etmek istediği sırada Sefa Akpınar korkulukların üzerinden denize atladı.

 

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Köprüdeki görevlilerin haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi denizde arama çalışmalarına başladı. Yetkililerin haber vermesi üzerine Sefa Akpınar'ın yakınları da olay yerine geldi. Bu sırada kriz geçiren bir yakını korkuluklara doğru koşarak atlamak istedi. Görevliler ve yakınları müdahalede bulunarak atlamak isteyen kişiye engel oldu. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi köprünün altında arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IZMIT KORFEZI'NDE GECISI SAGLAYAN OSMANGAZI KOPRUSU'NDE ILK INTIHAR OLAYI YASANDI. BIR KISI KOPRUDEN ASAGI ATLARKEN, SAHIL GUVENLIK VE DENIZ POLISI ARAMA CALISMALARINA BASLADI. FOTOGRAF-ERGUN AYAZ-DILOVASI-DHA

IZMIT KORFEZI'NDE GECISI SAGLAYAN OSMANGAZI KOPRUSU'NDE ILK INTIHAR OLAYI YASANDI. BIR KISI KOPRUDEN ASAGI ATLARKEN, SAHIL GUVENLIK VE DENIZ POLISI ARAMA CALISMALARINA BASLADI. FOTOGRAF-ERGUN AYAZ-DILOVASI-DHA

IZMIT KORFEZI'NDE GECISI SAGLAYAN OSMANGAZI KOPRUSU'NDE ILK INTIHAR OLAYI YASANDI. BIR KISI KOPRUDEN ASAGI ATLARKEN, SAHIL GUVENLIK VE DENIZ POLISI ARAMA CALISMALARINA BASLADI. FOTOGRAF-ERGUN AYAZ-DILOVASI-DHA

IZMIT KORFEZI'NDE GECISI SAGLAYAN OSMANGAZI KOPRUSU'NDE ILK INTIHAR OLAYI YASANDI. BIR KISI KOPRUDEN ASAGI ATLARKEN, SAHIL GUVENLIK VE DENIZ POLISI ARAMA CALISMALARINA BASLADI. FOTOGRAF-ERGUN AYAZ-DILOVASI-DHA

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