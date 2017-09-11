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Kendisine şiddet uygulayan babasını bıçakladı

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Kendisine şiddet uygulayan babasını bıçakladı
16 yaşındaki E.İ., iddiaya göre kendisine şiddet uygulayan babasını bıçakladı. Yaralanan İrfan İnce tedavi altına alınırken, oğlunun ise elinin kırıldığı belirlendi.

Olay, İzmit 28 Haziran Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta meydana geldi. İrfan İnce gece saatlerinde oğlu E.İ. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alkollü olan baba, oğluna şiddet uygulamaya kalkınca aralarında kavga çıktı. bu sırada. E.İ. evde eline geçirdiği bıçakla babasını belinden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan İrfan İnce'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İrfan İnce tedavi altına alındı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaçan E.İ.'yi kısa sürede yakaladı. Sağlık raporu alınan E.İ.'nin el bileğinde kırık olduğu belirlenerek alçıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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