Kenetlendik, ayrılamayız artık!

Pazar günü deplasmanda Bayburt Grup İl Özel İdare ile karşılaşacak olan Kocaelispor, zorlu maçın hazırlıklarına başladı

Vin-San Tesisleri’ndeki antrenmanda tüm takım el ele, kol kola girerek başarı sözü verdi.

MESUT VE HAMZA KATILMADI

Karacabey Birlikspor ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından liderlik şansını kaçıran Kocaelispor’da geride bıraktığımız haftayı bay geçen Bayburt maçının hazırlıkları Vin-San Tesisleri’nde başladı. Antrenman öncesi tüm takım bir araya geldi ve kenetlenerek başarı sözü verdi. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız gözetimindeki antrenmana sakatlığı devam eden Mesut ve ağrıları olan Kaptan Hamza katılmadı. Mesut, kontrole giderken, Hamza çalışmayı sivil kıyafetlerle izledi.

MORALLER İYİ DEĞİL

Çalışma, serbest ısınma koşusu ve ısınma hareketleri başladı, ve 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Tempo arttırıcı koşuların ardından yarım sahada 15’er dakikadan 2 devre halinde maç yapıldı. Morallerin pek de iyi olmadığı gözlenen antrenmanı Başkan Bahri Yavuz ve bazı yöneticiler de takip etti. Murat Başak’ın cezalı olduğu için forma giyemeyeceği Kocaelispor’da, Bayburt’ta formayı Kemalcan ya da Erol giyecek. Erdem ÖVÜÇ