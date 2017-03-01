Kenetlenme zamanı…

Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor hiç olmadığı kadar kenetlenme, birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyuyor. Yeşil Siyahlılar ‘Küme düşmemek için çıktığı ligde, zirveye ortak olup, açık ara yapma şansı da varken, halen üçüncü sırada bulunduğu için zorlanıyor…

Sinirler gergin…

Son maçta protesto da oldu…

İleriki maçlarda neler olur Allah bilir…

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Bunun için…

Herkesin adımını dikkatli atması lazım…

Rıdvan Dilmen’in dediği gibi, “Kimse, futbolcu kadar üzülemez ya da sevinemez…”

Yeşil Siyahlı futbolcular kadar da kimse üzülemez…

Ya da sevinemez…

Bu açıdan olaya bakarsak, talihsiz kayıplar sonucu zirvede olmadığımız bir gerçek…

Oturmuş bir takım olmasak, transfer yasağı nedeniyle bir adım bile atamazdık da…

Hakarete varmayan eleştiriler oldukça, başımız üstüne…

Herkes herkesi eleştirebilir…

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Takımın başarısız olmasını bekleyen diğer takımlara fırsat vermemek için, içerideki birlik ve bütünlüğü sağlam tutmak lazım…

Bu takım bu hafta Bayburt’tan 3 puanı da alır gelir…

Yeter ki disiplin ve huzur olsun…

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Karacabey maçında kötü mü oynadık…

Olabilir…

Liderlik takibi stres getirir ve iç sahada bu stres daha da artar…

Kaybetme korkusu kaplar yürekleri…

Bunun için, bundan sonraki adımlarımızı çok dikkat etmemiz lazım ve kulübe zarar vermememiz lazım…

Yönetim, teknik heyet, taraftar, basın el ele verip, zafere birlikte yürümek zorundadır…

Tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi…

Tıpkı 90’larda yaşadığımız efsanevi günler gibi…

Eğer birlik ve bütünlük bozulursa…

Döneriz 2010’lı yıkık günlere…

Seçim bizim…

Basınspor sezonu açtı

Basınsporumuz sezonu açtı… Genç kardeşlerimizle Yenidoğan Serdar tesislerinde ilk maçımızı yaptık. Özel maçta karşılaştığımız pırıl pırıl Yenidoğanlı gençler, (Tabii idmanlılığın verdiği rahatlıkla’ bizi hayli terletti…

Bol gol attılar ben hakem olarak 10’unu geçerli saydım…

Basınspor olarak da 7 golle yanıt verdik ama sezon ayı olduğu için çocuklarımız idmansızdı…

Nuri Akçaharman, Umut Karagöz, Osman Azık, Birol Gündoğdu, Bülent Badiş, Enes Özçiçek, Kubilay Yağcıoğlu ilk idmanda göz doldurdular.

Eksiklerimiz var mı?..

Tabii ki var!..

Ama unutmayın bu takımın turnuvalarda şampiyonlukları ve ilk üç dereceleri de var…

Küllerimizden yeniden doğarız…

Spor basınındaki arkadaşların böyle spor yapması inanın beni çok mutlu ediyor…

Maçlarımıza devam edeceğiz…

Bize kapılarını açan Yenidoğan Serdarspor camiası ve Başkanı Abdülkadir Bayraktutar’a teşekkürü borç biliriz…

Maçlarımız değişik statlarda devam edecek…