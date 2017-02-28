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Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kocaeli'yi temsil etti

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Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kocaeli'yi temsil etti
Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen toplantıda Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ilimizi temsil etti

Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi tarafından 25-26 Şubat tarihleri arasında İstanbul Titanic Otelde Gençlik Meclisi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. 81 ilin gençlik meclisi liderlerinin katılım gösterdiği programda ilimizi Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Denli, Başkan Yardımcısı Muharrem Demirkol ve Gençlik Meclisi Koordinatörü Cihan Denli temsil etti.

 

“PROJE RAPORUNU SUNACAĞIZ”

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Denli, “Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak bizleri ağırladıkları için başka İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Dr. Kadir Topbaş olmak üzere Gençlik Meclisi Başkanımız Samed Ağırbaş’a ve bizleri onure eden değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Türkiye Belediyeler Birliği Gençlik Meclisi kurumsal yapısını Kocaeli Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisine uyarlayarak başkanımız Samet Ağırbaş’ın Dünya Gençlik Meclisi çalışmalarına destek olacağız. Hazırlamış olduğumuz proje raporunu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na ileteceğiz” dedi.

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