Kent Konseyi ne iş yapar?

Fahri Örengül

Kent konseyleri 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 76’ıncı maddesine göre Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) dahilinde imzalanan “Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla Birleşmiş Milletlerin Bin yıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planının Yerelleştirilmesi” konulu proje metninin onaylanması hakkında karara dayalı olarak kurulmaktadır. Kocaeli il ve ayrıca ilçe kent konseyleri uzun zamandır çalışmaktadır. Pekiyi amaçlandığı gibi, gereği gibi mi çalışmaktadır, yoksa bu da mı AKP için siyasallaştırılmıştır?

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Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının düzenlediği bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğin “1” maddesine göre kent konseyinde amaç; Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

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Belediyenin ve kent konseyi yöneticilerinin yukarıda sayılan amaçlar için çalışmaları bir kanuni zorunluluk. Acaba bunu yapıyorlar mı, yoksa AKP’ nin arka bahçesi gibi mi çalışıyor? Bir bakalım;

AMAÇLAR;

- Hemşerilik bilincinin geliştirilmesi; AKP’nin yöneticileri dışında kent konseyinde hemşerilik bilinci açısından etkili bir isim göremedim. İzmitlilik, Kocaelililik adına yapılan bir etkinlik de göremedim. Belki AKP’nin gövde gösterisi için kullandığı kent bayramlaşması olabilir. Takdir kamuoyunun .

-Kentin hak ve hukukunun korunması; Kent Konseyinin belediye bütçesi ile ilgili bir yorum yaptığına tanık oldunuz mu? Daha 15 gün önce, Sayıştay raporuna dayalı kent konutta 25 trilyonluk kamu zararını açıkladık. Bir hafta önce NCITY ile ilgili trilyonları bulan Sayıştay raporuna dayalı kamu zararlarını açıkladık. Kent konseyi GÖREVİ OLAN KENTİN HAK ve HUKUKUNUN KORUNMASI adına bir şey yaptı mı?

-Çevreye duyarlılık; İzaydaş’ta çevre açısından neler oluyor, bilen var mı? Üniversitenin bulunduğu kentin akciğerleri ormanda katı atık yakma tesisi yapılmaya çalışılıyor, kent konseyinin söylediği bir şey var mı? Daha 10-15 gün önce İzmit körfezi çevre katliamına uğradı, kent konseyinin sesi çıktı mı? Organize Sanayi Bölgelerini, limanları belediye zabıtası denetleyemiyor, belediye bu konuda çaba sarf etmiyor. Çevre felaketinin önlenmesi için bunun düzeltilmesi gerekiyor. Kent konseyinin bu konuda bir çabası ve çalışması var mı ?

-Saydamlık ve hesap sorma; Sayıştay’ın 2014 raporuna göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının kendisi ile ilgili Sayıştay raporlarını belediye meclisine sunması gerekiyor. Ama belediye Kent Konut ve NCITY kamu zararlarının da yazıldığı rapor dahil hiç bir Sayıştay raporunu meclise ve kamu oyuna sunmuyor, şeffaf davranmıyor, bunları sır gibi saklıyor. Saydamlığın temini görevi olan Kent Konseyi buna ses çıkardı da ben mi duymadım? Belediye 6 ay önce çaktırmadan kurduğu Ulaşım A.Ş’ ye halkın kasasından tam 105 MİLYON TL para aktardı. Saydamlık açısından bu nedir diye soruldu mu? Belediyenin bildiğim kadarıyla 6 tane şirketi var. Kent Konseyi sermayesi halkın parası olan bu şirketlerinin bilançolarını saydamlık açısından inceledi, kente sundu da biz mi görmedik?

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Kent Konseyinde yönetmeliğin 8 maddesine göre; mahallin en büyük mülki amiri, yada temsilcisi, belediye başkanı yada temsilcisi, meslek örgütleri temsilcileri, üniversite temsilcisi, siyasi parti temsilcileri de olmalıdır. Var mı? Bilmem, ama kanun ve yönetmelikle verilen bu amaçlar açısından bu kişiler hiç ne yapıyorsunuz diye sormazlar mı? Bunu sormayınca koca koca adamlar suç işlemiş olmuyorlar mı?

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Vallahi bütün bunları yeni seçilen Adnan Uyar başkan için yazmadım. Geçmişi ve yapılması gerekenleri sıraladım. Ama bugün için şunu söyleyebilirim ki; bu güne kadar Kent Konseyleri maalesef AKP’nin arka bahçesi gibi çalıştı. Kimse de nedense ses çıkartmadı. Bundan sonrasına bakacağız, izleyeceğiz. Mali konularda da mercek altına alacağız. Bakalım AKP’nin arka bahçesi olmayı bırakıp, amaçları için bağımsız davranabilecekler mi?