Kent Konseyi toplantısı VM Medical Park’ta yapıldı

VM Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Doç Dr. Soner Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen Kocaeli Kent Konseyi 9’uncu Dönem 3’üncü Yürütme Kurulu Toplantısı, hastanede düzenlendi.

VM Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Doç Dr. Soner Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen Kocaeli Kent Konseyi 9’uncu Dönem 3’üncü Yürütme Kurulu Toplantısı, VM Medical Park Hastanesi’nde düzenlendi. Toplantıya Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve konuk olarak ise Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe’de katıldı.

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, “Kent Konseyi Şubat Ayı Yürütme Kurulu Toplantısını VM Medical Park Hastanesi’nde Yürütme Kurlu Üyemiz Soner Bey’in daveti ile burada gerçekleştiriyoruz. Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına kendisine teşekkür ediyoruz. Soner Bey kentimizin parlayan yıldızlarından. Uzun yıllardır Kocaeli’de devlet hastanesinde görev yapıyordu. Yürütme Kurulunda da beraber görev yapıyorduk. VM Medical Park’ta böyle bir görev üstlenmesi hem onun hem de bizim adımıza onur ve gurur verici bir durum. Bu ayki toplantımıza katılan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe’ye teşekkür ediyoruz. Onu aramızdan görmekten mutluyuz. Onun fikirlerine önem veriyoruz” diye konuştu.

“KENTLİLİK BİLİNCİ”

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar’ın ardından konuşan VM Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Doç Dr. Soner Şahin, “Bu kente geldiğimde eşimden başka kimseyi tanımıyordum. Kent için değerli noktalara gelmiş kişilerle bir arada aynı yönetimde olmak onlarla aynı havayı solumaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kentlilik bilincinin çok önemli bir noktaya geldiği günümüzde kendini kendi meslek gruplarında ispat etmiş, buraya gönüllülük esası ile gelen, kente bir taşta ben koyar mıyım felsefesi ile bu kurul içinde görev yapan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Daha yeniyim daha 1 yıl oldu” ifadelerini kullandı.

“STK’NIN EN ÖNEMLİ AYAĞI”

VM Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Doç Dr. Soner Şahin’in ardından söz alan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ise, “Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada bulunan herkes çok etkin kurumların temsilcileri. Hepsi çok önceden tanıdığımız bu kentin yetiştirdiği değerli insanlar. Kent Konseyi’ni her zaman önemsemişizdir. Kent Konseyini partiler üstü olan STK’nin en önemli ayağı olarak görüyoruz. Kent Konseyi le her zaman yakın ilişki içinde olacağımız, karşılıklı dayanışma içinde olacağımız belirtmek isteriz” şeklinde konuştu. Selin BECER