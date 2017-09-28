Kent Konseyi’nden Ellibeş’e ziyaret

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk ve yürütme kurulu üyeleri ile istişare toplantısında bir araya geldi

Genel Koordinatör Nihat Abiş ve başkan yardımcısı Levent Değirmenci’nin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Ellibeş’e Gölcük Kent Konseyi El Sanatları Çalışma Grubu Atölyesi’nde üretilen Gölcük tanıtım objelerinin sunumu yapıldı.

ELLİBEŞ’E HEDİYE

Başkan Ellibeş, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yapılan eserler ilçemizin tanıtımına da katkı sunuyor. Her zaman sizleri destekleyeceğiz” dedi. Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk ise, “İlçemizin hedeflerini destekleyecek proje ve fikirlerle Gölcük’e değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Toplantı sonunda Başkan Ellibeş’e atölyede üretilen bir eser hediye edildi.