"Kent Konut'ta sahte iftar" skandalına kayıtsız kalmadı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Konut'ta yaşanan sahte iftar skandalının öncesinde konuyu meclise de taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, “Dini değerlerimizi istismar edenlerle ilk defa karşılaşmıyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kent Konut yemek faturalarının hesabını soran Sayıştay'a ‘İftar verdik’ savunmasını yapmasının ardından, söz konusu faturaların Ramazan ayına denk gelmediği ortaya çıkmış ve Sayıştay faturaların ödenmesini istemişti. İlgili raporu meclis gündemine taşıyan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, 50 Milyon TL zarar ettirildiği hesaplanan Kent Konut hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağını sormuştu.

50 MİLYON LİRA ÜZERİNDE ZARAR!

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet Sayıştay Raporunun detaylarına değinerek, “Kent Konut A.Ş.’nin Sayıştay Raporunda kanuna aykırı olarak yapılan ilave indirimlerden kaynaklanan toplam 12 Milyon 500 Bin TL zararın bulunduğu ortaya çıkarılıyor. Ayrıca bazı kişilere yapılan ekstra indirimler yüzünden Kent Konut 3 Milyon 750 bin TL zarar ettirilirken, 2015 bilançosu karlar hesabının 11 Milyon 719 Bin TL eksik görülmesine neden olunuyor. Özet olarak; Daire satış bedellerinin değerinin altında belirlenmesi, hafriyat sahalarından eksik gelir elde edilmesi, vadeli satışlara peşin indirimi uygulanması, yönetim kurulu tarafından görevlendirilen denetçilere ait hiçbir çalışmanın bulunmaması, raporlama yapmamalarına rağmen denetçilere ödenek ayrılması gibi nedenlerle kurumun 50 Milyon TL’nin üzerinde zarar ettiği Sayıştay Raporunda açıkça görülüyor” açıklamasında bulundu.

“BU YALANLARA İLK DEFA ŞAHİT OLMUYORUZ”

Kent Konut’un, Sayıştay'a verdiği savunmasında söz konusu yemek organizasyonlarının müşterilerine yönelik verdiği Ramazan iftarı olduğunu açıklamasının ardından, verilen yemeklerin Ramazan ayına denk gelmediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Sayıştay, 20 bin 125 TL’lik yemek organizasyonlarının parasının ödenmesini istedi. CHP Fatma Kaplan Hürriyet insanların dini değerlerinden olan Ramazan Ayı iftarlarının yalana alet edildiğini ifade ederek, “Kent Konut A.Ş.’nin verdiği yemek organizasyonlarına iftar yemeği demesi ve bunun doğru olmadığının ortaya çıkmasına şaşırmak isterdik. Ancak, insanların dini değerlerinin istismar edilmesine ilk defa şahit olmuyoruz. 15 yıllık iktidar sürecinde dini duyguların nasıl sömürüldüğünü defalarca dile getirdik. Şimdi ise Kent Konut’un ‘Biz o yemekleri iftar için verdik’ demesine hiç şaşırmıyoruz. Bizim mücadelemiz, insanları kendi menfaatleri için kandıranlarla, kendi cepleri için elini vatandaşın cebine atanlarla” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği sorular;

1. İç İşleri Bakanlığı, Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin genel hatlarıyla olumsuz çıkan denetim raporundaki değerlendirmeler hakkında bir işlem başlatılacak mıdır?

2. Kurum içerisinde zarara neden olan şahıslar hakkında bir işlem yapılacak mıdır?

3. Sosyal konutları birden fazla satın alarak ticari amaç içerisinde kullanan şahıslar hakkında inceleme başlatılacak mıdır?