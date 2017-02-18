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Kent merkezinde görsel şölen...
Kent merkezinde görsel şölen...
Kocaeli'de her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçarken şekilden şekile giren sığırcık kuşlarının dansı ilginç görüntüler oluşturdu.
18 Şubat 2017 Cumartesi 10:16
İzlenme: 107
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