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Kent merkezinde görsel şölen...

Kent merkezinde görsel şölen...
Kocaeli'de her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçarken şekilden şekile giren sığırcık kuşlarının dansı ilginç görüntüler oluşturdu.
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