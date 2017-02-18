  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : -4 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 1 °C

Kent merkezinde görsel şölen...

»
Kent merkezinde görsel şölen...
Kocaeli'de her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçarken şekilden şekile giren sığırcık kuşlarının dansı ilginç görüntüler oluşturdu.

İzmit kent merkezinde toplu halde uçan sığırcıklar adeta gökyüzünde dans etti. Dakikalarca çeşitli şekiller oluşturarak uçan binlerce kuş, kent merkezinde yürüyen ve araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. Yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde görsel bir şölen sunan kuşların, gökyüzü danslarını daha çok sonbahar ve kış aylarında yaptıkları öğrenildi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çek kullanımı Ocak ayında yüzde 73 arttı17 Şubat 2017 Cuma 14:35
  • Bahçeşehir Koleji'nden sokak hayvanlarına destek17 Şubat 2017 Cuma 14:14
  • Gölcük’te İstiklal Marşı'nı en güzel Ebrar Dardem okudu17 Şubat 2017 Cuma 13:35
  • Doğan Cüceloğlu’na Gebze’de büyük ilgi17 Şubat 2017 Cuma 13:04
  • Sözleşmeli öğretmen başvuruları belli oldu17 Şubat 2017 Cuma 13:03
  • Listeler 18 Şubat’ta askıda17 Şubat 2017 Cuma 13:02
  • İzmit’te sokak kütüphanelerine zarar veriliyor17 Şubat 2017 Cuma 12:56
  • Çocuklar, Hacivat ve Karagöz’le öğreniyor17 Şubat 2017 Cuma 12:55
  • Kartepe yeşil ve maviye boyanıyor17 Şubat 2017 Cuma 12:51
  • Kocaeli MET-DER çölyakı anlattı17 Şubat 2017 Cuma 12:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim