Kent merkezinde görsel şölen...

Kocaeli'de her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçarken şekilden şekile giren sığırcık kuşlarının dansı ilginç görüntüler oluşturdu.

İzmit kent merkezinde toplu halde uçan sığırcıklar adeta gökyüzünde dans etti. Dakikalarca çeşitli şekiller oluşturarak uçan binlerce kuş, kent merkezinde yürüyen ve araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. Yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde görsel bir şölen sunan kuşların, gökyüzü danslarını daha çok sonbahar ve kış aylarında yaptıkları öğrenildi.