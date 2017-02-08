Kent yararına yapılan her çalışmada Doğan’ın yanındayız

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı ağırlayan KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Kent yararına yapılan her çalışmada KYÖD olarak Başkan Doğan’ın yanında olacağız” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, KYÖD’ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Hem kentin yerel yönetimleriyle, hem de kentin STK’larıyla sürekli istişareler içerisinde bulunarak, yaşadığımız şehre dair değerlendirmeler yapıyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, aynı zamanda üyemiz. KYÖD olarak görevimiz, üyelerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. Belediye Başkanımızın, kent yararına, kent yaşamının iyileştirmesi için yapacağı her çalışmada KYÖD olarak yanında olacağız. Burası Başkanımızın yuvası, İzmit Belediyesi bizim belediyemiz” dedi.

“SİYASİ KİMLİĞİMİZ KENARA BIRAKIYORUZ”

Ardından söz alan Nevzat Doğan, “İzmit Belediyesi herkesin belediyesi, ben de herkesin belediye başkanıyım. Bunu sadece söylemlerimizde bırakmıyor, şehrimizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmetlerimizle de gösteriyoruz. Bizim söylemlerimiz hiçbir zaman sözde kalmıyor. Bir siyasi partinin adayı olarak seçim sürecini atlatıyoruz ancak seçilip, belediye başkanlığı rozetimizi taktığımız anda siyasi kimliğimizi bir kenara bırakıyoruz. KYÖD ile de birlikte futbol turnuvalarından sanatsal etkinliklere kadar bir çok ortak çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.