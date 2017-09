Necdet Güler

Bir soru ile başlayayım: Bu kentte yapılmış ve uygulamaya konulmuş bir Kentsel Ağaçlandırma Planı var mıdır? Cevap: Yoktur. Neden yoktur? Çünkü tesis ettiği bir parka bile ağaç fidanlarının plastik kaplarından çıkarılmadan, açılan çukurlara olduğu gibi konulduğu; önceden asfalt, beton veya stabilize malzeme ile kaplı bir alanın kaldırım taşları ile çevrilip ortasında kalan boşluğun 20-30 cm yükseklikte toprak doldurup ağaç dikildiği; tamamen kuruyan ağaçların olduğu gibi bırakılıp, kuruma nedenlerinin merak bile edilmediği bir kentte ağaçlandırma planı yapılmış olması mümkün değildir. Aynı ağaç türlerinin ( yabancı tür ağaçlar dahil) bu kentin her tarafında dikilmiş olması da planın değil yapılmış olması, gündeme bile gelmemiş olduğunun kesin kanısıdır. Çünkü bir kentin her yerinde, yetişme ortamının aynı ve her ağaç türü için uygun olduğunu kabullenen bir Kentsel Ağaçlandırma Planı bu güne kadar yazılmamıştır.

Peki…Kentsel ağaçlandırma planı yapmak çok mu zor? Yeterli bilgi sahibi olan bir Orman Mühendisi için elbette zor değil. Çalışınca olan tipte…Ama ağaçların özellikleri, onların yetişme ortamı istekleri, zararlılara dirençlerini etkileyen faktörleri, kentsel dokunun iklim ve toprak üzerinde etkisini, kentsel hava, su ve toprak kirliliğinin çeşitli ağaç tür ve cinslerini nasıl etkilediğini irdeleyecek bilgiyi gerektiren bir çalışma. Böyle bir çalışmada en gerekli bilgiler kentte önceden dikilmiş ağaçların gelişimi ve sağlığı ile bulundukları yerdeki yetişme ortamı faktörlerinin kıyaslanması ile elde edilir. Çünkü kentte yaşamını sürdüren ağaçlar böyle bir planın yapılması için canlı ve hazır laboratuvar konumundadır. Ben, “şu kuruyan ağaçların yanına gidin, neden kuruduğunu merak edin” diye boşuna mı yazıyorum! Çünkü bir ağaç türü veya türlerinin kentin bir yerlerinde kurumayıp, başka yerlerinde kuruması o kadar çok veri sağlar ki bunlardan faydalanabilmek için Orman veya Ziraat mühendisi olmak şart değildir.

Yine örnek vermeden edemeyeceğim; Dünyanın en geri kalmış yerleri kabul edilen Tanganika ve Patagonya’daki kentlerde ağaçlandırmadan sorumlu olanlar Kentsel Ağaçlandırma Planı yapmışlardır. Bu yüzden oralarda “Haydi…buraya da şu ağaç türlerini dikelim” sistemi yoktur. Çünkü yapılmış olan plan kentin nerelerinin hangi ağaç türleri için uygun olduğunu ortaya koymuştur. Oralarda örneğin, trafiğin yoğun olduğu bir yol kenarı ağaçlandırma konu olduğunda, yapılmış plana göre kullanılacak ağaç türleri bellidir ve onların içinden, egzozlardan çıkan gazlara direnci olanlar ile bu gazları yapraklarıyla bünyesine alarak hava kirliliğini azaltan türler kullanılır. İşte planın sağladığı budur, kentsel ağaçlandırmalarda akla gelen ağaç türünü kullanmak değildir.

Ben İzmit için bilimsel anlamda geçerli bir Kentsel Ağaçlandırma Planı yapılmış olduğuna inanmıyorum. Zaten bu kentte ağaçlandırma konusunda yapılan son derece yanlış uygulamalar bunu net olarak gösteriyor.