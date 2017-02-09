Kepçeyle alıp kaşıkla veren sistem!

TES Başkanı Yaşar Şanlı “Dört kişilik bir ailenin zorunlu harcamalarına yüzde 10,6 zam gelmiş, ailenin aylık zorunlu harcama tutarı 461,76 lira arttı. Memur maaşlarına yapılan yüzde 3’lük zammın maaşlara yansıması ortalama 81,1 TL’dir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Yaşar Şanlı, memurların ücret zamlarının enflasyon karşısında erimesiyle ilgili sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Şube Başkanı Şanlı “Son bir yıl içinde dolar kurunda yaşanan yüzde 30’luk artışın yanında dört kişilik bir ailenin zorunlu harcamalarına yüzde 10,6 zam gelmiş, ailenin aylık zorunlu harcama tutarı 461,76 lira artmıştır. Buna karşın memur maaşlarına ocak ayı itibarı ile yapılan yüzde 3’lük zammın maaşlara yansıması ortalama 81,1 TL’dir. Dolayısıyla memurlarımızın ve emeklilerimizin tamamı 2016 ve 2017 yıllarının kaybedeni olarak öne çıkmaktadır” dedi.

CEBİNE GİRMEDEN ERİDİ

Bir de bunlara Ocak ayı enflasyonu yüzde 2,46 oranında gerçekleşmiş, hatta dar gelirliler için çok daha önemli olan gıda enflasyonun da ocak ayında 6,37 çıkması sonucu kamu görevlilerine ve emeklilere yapılan yüzde 3’lük zammın neredeyse tamamının daha memurun eline geçmeden eridiği görülmüştür diyen Şanlı “Buna göre memurun elinde ocak maaşından geriye yalnızca yüzde 0,54’lük bir zam kaldı. Bundan sonra her ay enflasyon yüzde sıfır bile çıksa, memurlar ve emekliler temmuz ayına kadar yüzde 0,54’lük zamla geçinmek zorunda kalacaklar. Fiyat gelişimlerine bakıldığında, büyük ihtimalle memur ve emeklilerin maaşları şubat ayı itibarı ile bütünüyle eriyecek ve alım gücü 2016 yılının da gerisine düşecek. Başka bir anlatımla memur ve emeklilere 6 ay için verilen zam daha cebine girmeden eridi, gitti. TÜİK ise açıkladığı enflasyonla bu erimeyi biraz daha yumuşatarak tescillemiş oldu” açıklamasında bulundu.

YENİDEN DÜZENLEME GEREKİYOR

Memurlar eriyen maaşlarının telafisini istemektedir diyen sendika Başkan Şanlı “Nöbet ücretlerinin artması, fazla mesai ödemesinin yeniden uygulanması, ek ders ücretlerinin yükseltilmesi gerekmektedir. 2015 yılında imza altına alınan toplu sözleşmenin 21 maddesi hala uygulanmamış, verilen sözler tutulmamıştır. Sözleşmeli personel, memur işi yapan işçiler, 4/C’li geçici çalışanlar, taşeron çalışanları kadro beklemekte, yardımcı hizmetliler ek gösterge hakkından faydalanmak istemektedir. KİT çalışanları, toplu sözleşmede karar altına alınan ücret gruplarının yeniden düzenlenmesi hükmünün uygulanmasını talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

MEMURA VE EMEKLİYE SIRTINIZI DÖNMEYİN

Şimdi kamuoyunda hâkim ve savcılara 2 bin 700 liraya varan miktarlarda bir zam yapılacağı yönünde haberler dolaşıyor diyen Şanlı “Bu elbette olumlu bir girişim ancak görüldüğü gibi ortada daha cebine girmeden aldığı maaş zammı eriyen 3,3 milyon çalışan ve 2 milyon emekli gerçeği var. Bu gerçeği göz ardı etmek kul hakkı yemek olacaktır. Bu zam kararı, bütün memurları ve emeklileri kapsayacak şekilde genişletilmeli, kamu görevlilerinin dağ gibi biriken sıkıntıları görmezden gelinmemeli, verilen sözler unutulmamalı ve memurları mutlu edecek bir çalışmaya imza atılmalıdır. Kısacası diyoruz ki, kaşığın ucuyla verip kepçeyle alan bu anlayıştan artık vazgeçin. Memura ve emekliye sırtınızı dönmeyin. Kulaklarınızı tıkamayın. Duyun artık bizi…” dedi. Serkan BORLAK