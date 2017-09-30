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Kerbela şehitleri Kocaeli'de anıldı

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Kerbela şehitleri Kocaeli'de anıldı
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve yanındaki 72 kişinin Kerbela’da şehit edilmesinin bin 378’inci yıldönümünde, Kocaeli’de anma programı yapıldı

Türkiye Caferiler Vakfı tarafından Kocaeli’de anma programı düzenlendi. Darıca ilçesinde bulunan Nenehatun Stadyumu’nda düzenlenen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

"Yüzyıllar önce yaşanan bu acıyı yıllardır yüreğimizde hissediyoruz"

Türkiye Caferiler Vakfı Genel Sekreteri Hasan Apaydın’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Bizler Alevisiyle, Sünnisiyle, Caferisiyle ümmeti bir, kitabı bir, Kur’an’ı bir neslin evlatlarıyız. Yüzyıllar önce yaşanan bu acıyı yıllardır yüreğimizde hissediyoruz. O günden bugüne kadar geçen sürede birlik ve beraberliğimiz çok şükür devam ediyor. Irak’ın bölünmemesi adına, Suriye’deki savaşın sona ermesi adına, Müslüman coğrafyasında yaşanan acıların dinmesi adına, kardeşin kardeşi öldürmemesi adına bizlerin birlik ve beraberliği daha önemli. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" ifadelerini kullandı. Program protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

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