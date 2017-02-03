Kervan ekibinin Bolu keyfi

Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Alper Alyılmaz'ın başkanlığını yaptığı Kervan ekibi, geçtiğimiz hafta Bolu'ya giderek doğa ile baş başa kalmanın keyfini çıkardı.

Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Alper Alyılmaz'ın başkanlığını yaptığı Kervan ekibi, geçtiğimiz hafta Bolu'ya giderek doğa ile baş başa kalmanın keyfini çıkardı. Sık sık doğa yürüyüşleri yapan, doğanın zor şartlarında mücadele yöntemlerini ekibine öğreten Kervan'ın başkanı Alper Alyılmaz, “Sağlık için herkesin bu sporu yapması gerekir. Doğa ile bütünleşmesi gerekir "dedi.