"Keşanlı Ali Destanı" seyirciyle buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda yeni oyunlarla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan “Keşanlı Ali Destanı” oyununun provaları devam ediyor. Haldun Taner’in yazdığı ve epik tiyatronun en önemli örneklerinden biri kabul edilen Keşanlı Ali Destanı, aynı zamanda Şehir Tiyatroları’nın 20. yılının ilk oyunu olacak. İlk kez 1964 tarihinde sahnelenen Keşanlı Ali Destanı, aradan yıllar geçmesine rağmen Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olma özelliğini yitirmedi.
2 EKİM’DE GALA YAPILACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, yeni sezonda tiyatro severler ile buluşturacağı “Keşanlı Ali Destanı”, SDKM’de sahnelenecek. Sahne arkasındaki yaratıcı kadronun yanı sıra 43 oyuncunun rol aldığı oyunun provalarında sona geliniyor. Yönetmen M. Nurullah Tuncer tarafından yönetilen oyunun galası, 2 Ekim Pazartesi günü yapılacak. 20 yılda 125 oyun sahneleyen Kocaeli Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda seyircilerini pek çok yeni ve eski oyunla buluşturacak.
OYUNUN KONUSU
‘’Sineklidağ, büyük bir şehirde, yoksul insanların yaşadığı büyük bir gecekondu mahallesidir. Ali de Sineklidağ’da oturur. Aynı mahallede birlikte büyüdüğü Zilha’yı sevmektedir. Fakat Zilha’nın dayısı Çamur İhsan, mahallenin belalısıdır; haraç toplar, herkesin korktuğu, en sevilmeyen adamdır. Bir gün Zilha’nın amcası öldürülür ve suçu Ali’nin üzerine atarlar. Ali bir türlü suçsuzluğunu ispat edemez. Aksine mahalleli tarafından takdir edilir. Katil olmadığını, suçsuz olduğunu anlatamayan Ali, hapishanedeki yaşadığı olaylarla iyice meşhur olur ve en sonunda hakkında çıkarılan ‘ün’ den faydalanmak zorunda kalır. O artık halk kahramanı olarak görülmeye başlanmıştır bile!’’
Oyun adı
Keşanlı Ali Destanı
Yazan
Haldun Taner
Yönetmen
M. Nurullah Tuncer
Dekor-Kostüm-Işık tasarım
M. Nurullah Tuncer
Müzik
Yalçın Tura
Müzik Direktörü
Orhan Enes Kuzu
Koreograf
Esra Yurttut
Dramaturg
Sevil Koç
Yönetmen yardımcısı
Çiğdem Benli
Kostüm Uygulama
Emine Kaynak Yıldırım
Dekor Uygulama
Arzu Özdemir, Veysel Çıracı
Dekor Kostüm Yardımcıları
Merve Yörük , Senem Gelgi
Görsel Tasarım
Aktürk Aksoy
Proje Sorumlusu
Gen. San. Yön. Yrd. Fatih Sevdi
OYNAYANLAR
- Nursel Çeliktürk
- Işık Öztorun
- Tekin Ezgütekin
- Zeliha Çetinkaya
- Levent Muratoğlu
- Serhat Güzel
- Tarık Keskiner
- Yaşar Özveri
- Zeynep Özan
- Cemal Aldıç
- Bülent Baytar
- Utku Oğuz
- Çağrı Mengüç
- Taylan Ertuğrul
- Seda Güven Şahin
- Emel Pala
- Seçil Mutlu Oğuz
- Engin Benli
- Nuri Karadeniz
- Mehmet Beyazıt
- Aytek Mete Elgün
- Duygu Mine Özcan
- Funda İlhan
- Tunç Efe
- Aysel Yılmaz
- İrem Kahyaoğlu
- Meltem Özsavaş
- Ahsen Gül Ever
- Nurcan Tural
- Cansu Cengiz
- Dilara Yazaroğlu
- Ezgi Özbalı
- Sezen Düzakar
- Duygu Mine Özcan
- Sarper Saydam
- Azer Şelte
- Başar Alemdar
- Tamer Gültekin
- Tunç Efe
- Erdoğan Cengiz
- Emre Işık
- İlker Bağlam
- Ufuk Tuncer