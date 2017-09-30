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"Keşanlı Ali Destanı" seyirciyle buluşuyor

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"Keşanlı Ali Destanı" seyirciyle buluşuyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda Keşanlı Ali Destanı’nı seyirciyle buluşturuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda yeni oyunlarla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan “Keşanlı Ali Destanı” oyununun provaları devam ediyor. Haldun Taner’in yazdığı ve epik tiyatronun en önemli örneklerinden biri kabul edilen Keşanlı Ali Destanı, aynı zamanda Şehir Tiyatroları’nın 20. yılının ilk oyunu olacak. İlk kez 1964 tarihinde sahnelenen Keşanlı Ali Destanı, aradan yıllar geçmesine rağmen Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olma özelliğini yitirmedi.

 

2 EKİM’DE GALA YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, yeni sezonda tiyatro severler ile buluşturacağı “Keşanlı Ali Destanı”, SDKM’de sahnelenecek. Sahne arkasındaki yaratıcı kadronun yanı sıra 43 oyuncunun rol aldığı oyunun provalarında sona geliniyor. Yönetmen M. Nurullah Tuncer tarafından yönetilen oyunun galası, 2 Ekim Pazartesi günü yapılacak. 20 yılda 125 oyun sahneleyen Kocaeli Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda seyircilerini pek çok yeni ve eski oyunla buluşturacak.

 

OYUNUN KONUSU

‘’Sineklidağ, büyük bir şehirde, yoksul insanların yaşadığı büyük bir gecekondu mahallesidir. Ali de Sineklidağ’da oturur. Aynı mahallede birlikte büyüdüğü Zilha’yı sevmektedir. Fakat Zilha’nın dayısı Çamur İhsan, mahallenin belalısıdır; haraç toplar, herkesin korktuğu, en sevilmeyen adamdır. Bir gün Zilha’nın amcası öldürülür ve suçu Ali’nin üzerine atarlar. Ali bir türlü suçsuzluğunu ispat edemez. Aksine mahalleli tarafından takdir edilir. Katil olmadığını, suçsuz olduğunu anlatamayan Ali, hapishanedeki yaşadığı olaylarla iyice meşhur olur ve en sonunda hakkında çıkarılan ‘ün’ den faydalanmak zorunda kalır. O artık halk kahramanı olarak görülmeye başlanmıştır bile!’’ 

Oyun adı

Keşanlı Ali Destanı

Yazan

Haldun Taner

Yönetmen

M. Nurullah Tuncer

Dekor-Kostüm-Işık tasarım

M. Nurullah Tuncer

Müzik

Yalçın Tura

Müzik Direktörü

Orhan Enes Kuzu

Koreograf

Esra Yurttut

Dramaturg

Sevil Koç

Yönetmen yardımcısı

Çiğdem Benli

Kostüm Uygulama

Emine Kaynak Yıldırım

Dekor Uygulama

Arzu Özdemir, Veysel Çıracı

Dekor Kostüm Yardımcıları

Merve Yörük , Senem Gelgi

Görsel Tasarım

Aktürk Aksoy

Proje Sorumlusu

Gen. San. Yön. Yrd. Fatih Sevdi

 

OYNAYANLAR 

  1. Nursel Çeliktürk
  2. Işık Öztorun
  3. Tekin Ezgütekin
  4. Zeliha Çetinkaya
  5. Levent Muratoğlu
  6. Serhat Güzel
  7. Tarık Keskiner
  8. Yaşar Özveri
  9. Zeynep Özan
  10. Cemal Aldıç
  11. Bülent Baytar
  12. Utku Oğuz
  13. Çağrı Mengüç
  14. Taylan Ertuğrul
  15. Seda Güven Şahin
  16. Emel Pala
  17. Seçil Mutlu Oğuz
  18. Engin Benli
  19. Nuri Karadeniz
  20. Mehmet Beyazıt
  21. Aytek Mete Elgün
  22. Duygu Mine Özcan
  23. Funda İlhan
  24. Tunç Efe
  25. Aysel Yılmaz
  26. İrem Kahyaoğlu
  27. Meltem Özsavaş
  28. Ahsen Gül Ever
  29. Nurcan Tural
  30. Cansu Cengiz
  31. Dilara Yazaroğlu
  32. Ezgi Özbalı
  33. Sezen Düzakar
  34. Duygu Mine Özcan
  35. Sarper Saydam
  36. Azer Şelte
  37. Başar Alemdar
  38. Tamer Gültekin
  39. Tunç Efe
  40. Erdoğan Cengiz
  41. Emre Işık
  42. İlker Bağlam
  43. Ufuk Tuncer
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