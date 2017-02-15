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KESK: Özgür basın susturulamaz

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KESK: Özgür basın susturulamaz
KESK Kocaeli Şubeler Platformu, Anıtpark’da düzenlenen eylem sırasında basın mensuplarının görüntü almasının engellenmeye çalışılmasını ve darp edilmesini düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı

KESK (Kamu Emekçileri Sendikası) Kocaeli Şubeler platformu dün düzenlediği basın açıklamasıyla Anıtpark’ta geçtiğimiz gün Üniversitelerde yaşanan ihraçlara karşı düzenlenmek istenen basın açıklaması sırasında basın mensuplarının görüntü almasının engellenmeye çalışılmasını ve darp edilmesini kınadı. Yapı Yol Sen Şube Binasında gerçekleştirilen açıklamaya KESK Şubeler Platformuna bağlı şubelerin başkanları da katılırken KESK adına basın açıklamasını okuyan KESK Dönem Sözcüsü Ethem Kartal, “Geçmişten günümüze kadar gelen bu uygulamalara hep göz yumulduğu için, yapılan hukuksuzluklar cezasız kaldığı için devam etmektedir. KESK olarak 15 Ekim Ankara mitingi öncesinde olduğu gibi, 21 Aralık Ankara Mitingi öncesinde olduğu gibi, yapılan polis şiddetini, hiçbir hukuksuz uygulamayı kabul etmiyoruz. Basın emekçisi arkadaşlarımıza yapılan bu şiddeti kınıyor, sorumluların derhal cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

 

MUHALİF SESE İZİN VERİLMİYOR

KESK Dönem Sözcüsü Ethem Kartal açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: “Gelinen noktada 12 Eylül koşullarından daha ağır bir şiddet ve baskı sürecinden geçiyoruz. OHAL ve KHK’larla hükümetin keyfi uygulamaları had safhaya ulaşmıştır. Basın ve Medya’ya çok şiddetli bir baskı uygulanmaktadır. Gerçeklerin yazılmasını, çizilmesini içine sindiremeyenler, çareyi gazetecileri cezaevine atmakta yayın organlarını susturmakta buluyor. Kendileri için yanlı yayın yapan basın kurumlarında propaganda yolu sınırsız açık tutulup yasal engellemeler kaldırılırken, en küçük muhalif bir sese dahi izin verilmiyor.

 

ŞİDDETE MARUZ KALDILAR

Dün yaşanan arbede sırasında Haber takibi yapan 6 gazeteci polisin saldırısı sonucu darp edilmiştir. Gazete emekçisi arkadaşlar basın kartlarını göstermelerine rağmen, polis tarafından şiddete maruz kalmıştır. Ayrıca görüntü almaları engellenerek tehdit edilmişlerdir. Polis tarafından bir gazete emekçisi arkadaşımız bilinçli olarak tekmelenmiştir. Bir diğer gazete emekçisi arkadaşımız ise polis kalkanıyla koluna aldığı darbe sonucu hafif şekilde yaralanmıştır.

 

ŞEHRİMİZİ REZİL EDİYORSUNUZ

Buradan bir kez daha Kocaeli Valisine Ve Kocaeli Emniyetine sesleniyoruz. Yapılan bu hukuksuz uygulamaları derhal durdurun. 10 dakikalık bir basın açıklamasına izin vermeyerek, şehri savaş alanına çevirerek, basın açıklaması yapmak isteyenleri bu şekilde gözaltına alarak ve gazetecileri darp ederek hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu antidemokratik uygulamalar en geri kalmış ülkelerde bile yaşanmamaktadır. Hem şehrimizi hem de ülkemizi bu hukuk dışı ve şiddet dolu görüntülerle tüm dünyaya rezil etmektesiniz.” Serkan BORLAK

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