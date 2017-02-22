KESK’e bağlı başkanlar mazbatalarını aldı

KESK’ e bağlı Yapı Yol Sen, SES ve BES kongrelerinde delege ve üyelerin oyları ile göreve gelen şube başkanları mazbatalarını 1. Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Temur’dan aldı.

BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş, Yapı Yol Sen Şube Başkanı Etem Kartal ve SES Şube Başkanı Gökhan Bektaş geçtiğimiz gün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatalarını aldı. Şube Başkanlarına mazbatalarını veren İzmit 1. Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Temur yeni yöneticilere görevlerinde başarılar diledi.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Mazbata töreninde konuşan Etem Kartal, “KESK Dönem Sözcüsü Yapı Yol Sen Şube Başkanı Kongrelerimiz tamamladık. Bundan sonraki süreç içinde KESK’ in mücadele tarzını göreceğiz. Ülkemiz olağanüstü süreçlerden geçiyor. Bu genelde emek ve çalışma yaşamına daha olumsuz yansıyan tarafları var. Üyelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hak ve kazanımlarını devam ettirme yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz. İl önce ihraç edilen ve açığa alınan arkadaşlarımız var onların hukuki ve fiili mücadelelerini vermeye devam edeceğiz.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

Önümüzdeki günlerde başkanlık tartışmaları ile beraber 657 sayılı yasadaki değişikliklerin de gündeme geleceği söyleniyor diyen Kartal, “Bu da bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesidir. 657 sayılı devlet memurları kanunundaki iş güvencenin kaldırılmamasını tam tersine bu güvencenin tüm çalışan sektörlere uygulanmasını istiyoruz. Bu anlamıyla da mücadelemiz devam edecek. Kongrelerden sonra görev alan tüm arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum” diye konuştu. Selin BECER