Keşke “Mavi Bayrak” olayına körfezi katmasalardı

M.Tanzer Ünal

Önceki gün, Kandıra Bağırganlı Köyü plajına da “Mavi Bayrak” çekildi.

Bu, Kandıra’nın üçüncü, Kocaeli’nin dördüncü Mavi Bayrak’ı…

Önceki yıllarda Kandıra’nın Kerpe ve Cebeci, Karamürsel’in ise Altın Kemer Plajı “Mavi Bayrak” almıştı.

“Mavi Bayrak”, plajlarda bir kalite ölçütü!

Eğer bir plajda “Mavi Bayrak” asılıysa, bunun anlamı, “Burada içinize sine sine denize girebilirsiniz” demektir.

Şimdi kentimizdeki “Mavi Bayrak”lı plajlara bakalım.

*Kandıra’nın Kerpe, Cebeci ve Bağırganlı plajları…

*Karamürsel Altın Kemer Plajı…

Yüzme tutkunuyum.

Kandıra sahillerini, Körfez sahillerini, Akdeniz ve Ege’deki bütün sahilleri iyi bilirim.

“Mavi Bayrak”lı denizin ne anlama geldiğini de iyi bildiğimi sanıyorum.

Kerpe, Cebeci ve Bağırganlı plajları tamam…

“Mavi Bayrak”ı hak eder mi etmez mi, tartışmaya gerek yok!

Üçünün de hakkı.

Ama Karamürsel’deki o plaj yok mu o plaj, insanın midesini bulandırıyor.

Keşke İzmit Körfezi’nde “Mavi Bayrak” olayına hiç girmeselerdi.

Karamürsel Altın Kemer Plajı’na “Mavi Bayrak” verilmesi, benim gibi pek çok kişideki “Mavi Bayrak” imajını zedeledi.

İnanın, Karamürsel’den sonra, “Mavi Bayrak”lı plajlara şüpheyle bakmaya başladım.

İzmit Körfezi’nde, bir plajın “Mavi Bayrak” alabilecek ölçüde temiz olması, işin doğasına aykırı.

Kılıçdaroğlu, Gandi’nin rekorunu kırdı

Bugüne kadar “uzun tepki yürüyüşleri”nde rekor, Hindistan lideri Gandi’nindi.

Gandi, 1930 yılında, İngilizlerden kalan ve Hintlilere tuz üretimini yasaklayan yasayı protesto etmek için 78 arkadaşıyla birlikte 388 kilometre yürümüştü.

Bu nedenle de bu yürüyüşün adı tarihe “Tuz Yürüyüşü” olarak geçmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün sona eren “Adalet Yürüyüşü” ise 430 kilometre.

Kılıçdaroğlu böylece Gandi’nin rekorunu kırmış oldu.

İnadına kiraz

Eskiden Yarımca, “kirazıyla” anılırdı.

İstanbul’a gidiş ve dönüşlerde yol kenarında durur, kiraz alırdık.

Sonra sanayileşme yoğunlaştı, köyler kente dönüştü, bahçelere fabrika yapıldı, kiraz kayboldu.

Hani, “Kendi gitti, adı kaldı yadigâr” denir ya, bizim Yarımca kirazı da aynen öyle oldu.

Aradan yıllar geçti, çevre olumsuzlukları yoğunlaşınca, kaybettiklerimizin değerini anlamaya başladık.

Aklımıza ilk kiraz geldi.

“Vay be, bir zamanlar bizim kirazımızı bütün ülke tanırdı” diye hayıflanır olduk.

Hatırlıyorum…

İlk, Belediye Başkanı Erhan Yenilmez döneminde, “kiraza özlem” en üst duygularla dillendirilmeye başlanmıştı.

Hüseyin Avni Şirin döneminden bu yana kesintisiz düzenlenen Kiraz Festivalleri daha coşkulu kutlanır olmuştu.

En iyi kiraz yetiştiricilerine ödüller verilirdi.

Dikim mevsimlerinde kiraz fidanları dağıtılırdı.

Hâlâ devam ediyor…

Yunus Pehlivan da dağıttı, İsmail Baran da dağıtıyor.

Özetle…

Yarımca kirazı, sanayileşmeye inat yaşamını sürdürüyor.

Yarımca’da, sanayileşmeye inat, “kirazlı yaşam” yeniden başladı.

Türk çiftçisi, ithalatla terbiye ediliyor

Önce Anadolu Ajansı’nın geçtiği şu haberi birlikte okuyalım:

“İlk buğday hasadının yapıldığı ve ülke üretiminin yaklaşık yüzde 10’unun karşılandığı Çukurova’da, yağışların ve hava koşullarının iyi gitmesi üreticiyi memnun etti. Adana’da 1 milyon 750 bin dönümlük arazide ekilen buğdaydan 622 bin ton ürün elde edildi.

Hasat başladığında kilosu 1 lira 10 kuruştan satılan buğdayın fiyatı, hububatta gümrük vergisi oranlarının indirilmesi sonrası 95 kuruşa kadar geriledi.”

Nasıl?

Bu haberin ne anlatmak istediğini anladınız değil mi?

Şimdi tam hasat zamanı…

Üretici tam hasadını yaparken, mahsul tam değerini bulmuşken, hükümet bir karar alıyor hububatta gümrük vergi oranlarını düşürüyor.

Ertesi gün küt, hububat fiyatları düşüyor.

Kendi üreticimizin cebine girecek para, yabancı çiftçilerin cebine gidiyor.

Şimdi siz çiftçi olsanız, bu düşük fiyata ne kadar dayanabilirsiniz?

Zaten çiftçimiz, dünyanın en pahalı üretimini yapmak zorunda bırakılıyor, şimdi bir de “ithalatla” terbiye edilmeye çalışılıyor.

Sadece hububat üreten çiftçiler mi?

Hayvan besleyen çiftçiler de…

Tam besi zamanı, kurban bayramı öncesi, et ithalatında gümrük vergisi düşürüldü.

Hayvan üreticisiperişan!

İktidar, çiftçiyi ezmekle ne yapmak istiyor, bilen var mı Allah aşkına?

2 görüş

*”Zulümle abad olanın, akıbeti berbat olur.” Yunus EMRE

*”Aynı dili değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” Cemil MERİÇ