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Kezban Teyze'den anlamlı davranış

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Kezban Teyze'den anlamlı davranış
Ülkemizde emniyet güçlerine yapılan hain saldırıları kınayan Kezban Teyze, Saraybahçe Polis Merkezine giderek, emniyet mensuplarına başsağlığı diledi.

Çok sayıda dernekte üyeliği bulunan ve yöneticilik te yapan Kezban Saner, ülke olarak zor günler geçirdiğimizi belirterek polis teşkilatına taziye ziyaretinde bulundu.  Emniyet mensuplarına hazırladığı tatlılardan götüren Saner, yapılan bu hain saldırıların Türk milletini yıldıramayacağını söyleyerek "Üzerimize oyun oynandığı, yavrularımızın canlarına kastedildiği şu günlerde birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizi bölüp, parçalamaya çalışan düşmanlar amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Bize düşen, millet olarak  tek yürek olmaktır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Dualarımız, vatanımız için mücadele veren güvenlik güçlerimiz için” şeklinde konuştu. Emniyet görevlileri de Kezban Saner’e duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler.

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