KHK ile acilen depreme hazırlık yasası çıkacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kanun hükmündeki kararname ile acilen yeni depreme hazırlık yasası çıkmış olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya’da yeni deprem yasasıyla ilgili bilgi verdi. Özhaseki, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Halihazırda topraklarımızın yüzde 66’sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde duruyor. Nüfusumuzun yüzde 71’i bu bölgelerde yaşıyor. 2012’de çıkan yasa ile yapılan dönüşümler ve değişimler ülkemizde hızla devam ediyor. Biz bu hızı yeterli görmüyoruz. Allah korusun bizi korkutan yakın bir gelecekte Marmara açıklarında olabilecek bir depremde bu bölgeyi de içerisine almak üzere bir tehdit daha oluşturuyor.

DEPREME HAZIRLIK

Biz çok hızlı davranarak, önümüzdeki bir takım engelleri aşarak depreme hazırlıklı hale gelmek zorundayız. Bunu yapabilecek gücümüz var, birikimimiz var, teknik kapasitemiz var. Zaten yasal alt yapıyı hazırladık. Önümüzdeki günlerde Meclis çalışma trafiği içinde biran önce çıkaracağız. Bir kanun hükmündeki kararname ile acilen yeni depreme hazırlık yasası çıkmış olacak" dedi.