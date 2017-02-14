KİHMED üyelerine faizsiz bireysel emeklilik

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında KİHMED üyelerine özel bireysel emeklilik kampanyasının protokolü imzalandı

Seka Park’ta bulunan KİHMED dernek binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak’ın yanı sıra Kuveyt Türk Kocaeli Bölge Müdürü Mustafa Uzun, Kuveyt Türk Katılım Bankası Finans Müdürü Hakan Bayoğlu, Kuveyt Türk İzmit Şube Müdürü Fatih Öztürkoğlu ve KİHMED üyeleri katıldı.

DEVLET HER ALANDA TEŞVİK YAPIYOR

Protokol imza töreninde konuşan Kuveyt Türk Kocaeli Bölge Müdürü Mustafa Uzun, “Bu tür kuruluşlara karşı elimizden gelen desteği veririz. Bizler aynı kültürün insanlarıyız. Katılım bankacılığı olarak da her türlü hizmeti verebiliriz. AK Parti mevduatı arttırabilmek için böyle bir yöntem buldu. Bin lira yatırdınız 250 lirasını devlet veriyor. Devlet her alanda teşvik veriyor. ABD dünyada en fazla yardım yapan ülke. Fakat onlar karşılıklı yardım ediyor, onlardan sonra sıralamada Türkiye geliyor. Türkiye kazancından veriyor. Ülkemizin zekatı diyor Türkiye. Bu hayırların bereketi Türkiye’ye dönüyor. Çok gayret edip çalışmamız lazım. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet garantisi var. Şu anda faizsiz sistemler iştigal ediyor. Siz ve devlet para veriyor. Dolayısıyla bu mekanizma büyüyor. 56 yaşı üst sınır. 10 yıl bunu ödüyorsunuz. İsterseniz maaş dahilinde alabiliyorsunuz. Temel felsefesi bu şekilde” dedi.

MAZLUMLARIN ÜMMEDİ BİR ÜLKEYİZ

Törende konuşan KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, “AB ülkelerine bakıyorsunuz Türkiye’de 3-4 milyon Suriyeli var. Muazzam bir iş yapıyor devlet. Bu kadar sıkıntıların atlatılmasında belki de sır budur. Mazlumların ümmedi bir ülkeyiz. Bütün alanlarda toplu bir mücadele var. Bu toplumda yaşıyorsunuz, Müslümansınız, değerleriniz var. Devletin artık faizsiz bankası var. Hamd olsun. Kendi camiamızın insanları da yaptığımız anlaşmadan hayırlı, helal kazanç elde ederler İnşallah. Bu anlaşmanın ne olduğunu arkadaşlarımıza anlatacağız” açıklamasında bulundu.

FAİZSİZ SİSTEMLE PİYASADA VARIZ

KİHMED Başkanı Yamak’ın ardından söz alan, Kuveyt Türk Katılım Bankası Finans Müdürü Hakan Bayoğlu, “Bu otomatik katılım sistemiyle devlet 13 milyon kişiyi hedefliyor. Devlet ben yüzde 25’i halkıma dağıtır, halkımdan toplarım diyor. Devlet kendisine kaynak oluşturduğunda insanların aslında tasarruf yapmasını sağlıyor. Hükümet burada birkaç şey öngörerek hareket ediyor. Otomatik katılım sisteminde devlet bunu hedefledi. Faizsiz sistemle piyasada varız. Otomatik katılım sisteminde 2. sıradayız. Çok güzel rakamlarımız var. Satışlarda 2016’da her hafta birinci kapatıyorduk. İnsanlar faizsiz sistemi destekliyor. Sektör verilerine bakıldığında insanların faizsiz bir BES sistemi istediği görülüyor” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK