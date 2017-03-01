KİHMED’den 28 şubat paneli

KİHMED, 28 Şubat sürecinde yaşananların konuşuldu ‘Bir Tanık Gözüyle 28 Şubat’ programını Emniyet İstihbarat eski daire Başkanı Bülent Orakoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdi.

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED), Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle 28 Şubat süreci ile ilgili panel gerçekleştirdi. ‘Bir Tanık Gözüyle 28 Şubat’ adlı programa ayrıca TÜGVA, İHH ve İlim Yayma Cemiyeti de destek verirken gerçekleştirilen programa KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, Emniyet İstihbarat eski daire Başkanı Bülent Orakoğlu, TÜGVA, İHH ve İlim Yayma Cemiyeti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sinevizyon gösterisi ile başlayan program daha sonra 28 Şubat tanıklarının anlatımları ile devam etti.

SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNDİLER

Programda ilk olarak söz alan KİHMED Kocaeli Başkanı Sebahattin Yamak, “Tarihimizde kara bir leke olarak duran 28 Şubatı yad edip, unutmamak adına buradayız. Bu milletin imanlı çocuklarının yok etmek için uğraştılar. İmam Hatipli diye o zaman muhtar olamaz denilen Recep Tayyip Erdoğan artık ülkemizin lideri ve başkomutanı. Geleceği inşa etmek ve daha adil bir dünya kurmak adına daha çok çalışmalıyız. Zamanında siyasi hayatıma mal olsa bile İmam Hatipleri kapatacağım diyenler artık siyaset sahnesinde yoklar” dedi.

TÜRBAN PKK’DAN TEHLİKELİ GÖSTERİLDİ

Yamak’ın ardından söz alan, Emniyet İstihbarat eski daire Başkanı Bülent Orakoğlu, “Türkiye’de çok büyük acılar yaşatan 28 Şubat süreci ile ilgili ve yarattığı sıkıntıları milletimizle paylaşıyoruz. 28 Şubat’ta türban bir tehdit olarak algılanmıştı. Anayasal hakkımız PKK’dan daha tehlikeli gösterildi. Büyük travmalar yaşadık. Zamanın Cumhurbaşkanları bile çocuklarını yurt dışında okuttular. 28 Şubat kendinden sonra gelen darbe girişimlerine öncülük etmiştir. O dönem 2 Bin asker ordudan atılıp 10 Bin asker uzaklaştırıldı. Türkiye’de 10 Milyon vatandaş fişlendi. Ülkeye ekonomik olarak şüphesiz en önemli ve büyük saldırı 28 Şubat Süreci'nde yaşanmıştı.28 Şubat post modern bir askeri darbe olarak nitelendirilmekle birlikte büyük ölçüde finansal çıkar çatışmaları tarafından tetiklenmiş olduğundan esas itibarıyla post-modern finansal bir darbe olarak ta tanımlanabilir. Çünkü 28 Şubat'ın başlı başına Türk ekonomisine verdiği zarar o derece büyük olmuştur ki Türkiye, bu süreçte küresel bir finans operasyonu ile (Faiz Lobisi) ekonomisi üzerinden siyaset diz üstü çöktürülmüştür diyebiliriz” ifadelerine yer verdi. Serkan BORLAK