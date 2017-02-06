Kılavuz Gençlik Projesi’nin bayan liderleri yarıyıl tatilinde 6 günlük bir eğitim kampına girdi. Uzman eğitmenler tarafından eğitime alınan liderler başta kişisel etkileşim olmak üzere bilim ve felsefe konularında ders gördü. Öte yandan eğitimin son gününde lider bayanlar kendileri için düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi’ni gezen gençler, tiyatro izleyip bowling oynayarak keyifli vakit geçirdi.
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Kılavuz Gençlik eğitimi bırakmıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projesi olan Kılavuz Gençlik Modeli’nin lider gençleri dönem arasında eğitimlerini sürdürdü.
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