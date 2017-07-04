Kıldıran Doğantepe’nin kulüp müdürü oldu

Kocaelispor’un eski futbolcu ve teknik adamlarından, Kocaelisporlu Futbolcular Derneği Başkanı Yalçın Kıldıran, önümüzdeki sezon ilimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Doğantepespor’da kulüp müdürlüğü görevine getirildi.

Kıldıran, kulübün kurumsal politikası adına önemli bir görev üstlenecek. Kulübün federasyon ile ilgili yazışmaları, evrak takibi ile sevk ve idare Kıldıran’ın denetiminde olacak.