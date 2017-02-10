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Kılıç, emeklilik sistemini eleştirdi

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Kılıç, emeklilik sistemini eleştirdi
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Gölcük Şubesi Başkanı Ali Osman Kılıç, 2017 bütçesi ve emeklilere yansıması konusunda bilgi verdi.

Başkan Kılıç, “2017 bütçesi, topluma sunulacak hizmetlerin kaynak dağılımını gösteren en temel belgedir. 2017 yılı bütçesinin giderleri 645 milyar lira, gelirleri 587,6 milyar lira, bütçe açığı 46,9 milyar lira öngörülmüştür. Bütçeden, sağlık ve sosyal güvenlik sistemine ayrılan kaynakları, sosyal devletin en önemli uygulaması olarak değerlendiriyoruz. Değişik adlar altında sosyal güvenlik sistemine yapılacak transferler 117 milyar lira olarak öngörülmüştür.

 

“VERGİ İADESİ"

“117 milyar lira transfer kapsamında emeklileri ilgilendiren iki harcama kalemi bulunmaktadır. Birincisi SGK Bütçe Açığı için 21,6 milyar lira ikicisi ise ek ödeme karşılığı yapılan 8,6 milyar liradır. Diğer harcamalar, sosyal devletin yapması gereken genel teşvikleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bütçelerde sosyal güvenlik sistemine yapılan transferlerde emeklileri ilgilendiren harcamalara ayrılan paylar arttırılmalıdır. Vergi iadesi karşılığı olara yüzdeleri düşük kalmıştır. 2000 öncesi emeklilere yapılan intibaklar kriterleri aynı şekilde 2000 sonrası emeklilere de uygulanmalıdır ”dedi. 

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