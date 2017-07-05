Kılıçarslan gitti Sinan yola çıktı

Kocaelispor’un yedek kalecisi Kılıçarslan Kopuz’a teşekkür edildi.

Kulüp Müdürü İlker Uzel’in arayıp teşekkür ettiği kaleci kulüpten ayrıldı. Kılıçarslan’ın kırgın olduğu öğrenilirken, “Biz Bahri Başkan ile aile gibiydik... 3 yıldır çok emek verdim... Keşke o beni arasaydı, karşılığı bu şekilde olmamalıydı" dediği belirtildi. Bu arada Kılıçarslan ile yakın arkadaş olan Sinan’da da sıkıntı olduğu öğrenildi. İddialara göre, Kılıçarslan gidince Sinan'in kalma şansı iyice azaldı. Erdem ÖVÜÇ