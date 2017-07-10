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Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla bir araya geldi

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Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25 gün süren Adalet Yürüyüşü’nü 9 Temmuz Pazar Günü Maltepe Sahilinde gerçekleşen ve milyonların katılım sağladığı bir mitingle noktaladı

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün hemen ertesi günü 81 İl Başkanı, Gurup Başkan Vekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Parti Meclisi, Milletvekilleri, Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanları ile İstanbul Maltepe’de bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

 

YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG DEĞERLENDİRİLDİ

Basına kapalı olarak gerçekleşen yaklaşık 3 saat süren toplantıda 15 Haziran’da Güvenpark’da başlayan ve 9 Temmuz da Maltepe Sahilinde sonlanan Adalet Yürüyüşü ve 9 Temmuz’da ki Adalet Mitingi değerlendirildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte çizilecek olan yol haritası için il başkanlarının görüşlerini aldı. 

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