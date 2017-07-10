Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün hemen ertesi günü 81 İl Başkanı, Gurup Başkan Vekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Parti Meclisi, Milletvekilleri, Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanları ile İstanbul Maltepe’de bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.
YÜRÜYÜŞ VE MİTİNG DEĞERLENDİRİLDİ
Basına kapalı olarak gerçekleşen yaklaşık 3 saat süren toplantıda 15 Haziran’da Güvenpark’da başlayan ve 9 Temmuz da Maltepe Sahilinde sonlanan Adalet Yürüyüşü ve 9 Temmuz’da ki Adalet Mitingi değerlendirildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki süreçte çizilecek olan yol haritası için il başkanlarının görüşlerini aldı.