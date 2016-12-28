CHP içindeki FETÖ'cülerin temizlenmesi için Söke'den Didim'e yürüyen ve ağabeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Celal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 2 Ocak Pazartesi günü AKP’ye üyelik için başvuracağını duyurdu. Celal Kılıçdaroğlu’nun İzmit Şirintepe Mahallesi’nde oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, kardeşinin AKP’ye üye olacak olmasıyla ilgili, “Celal, ailemizde sevilmeyen, dışlanmış birisi. Dikkat çekmek için böyle bir davranışta bulunduğunu düşünüyorum” dedi. Mesut AKBULUT
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Kılıçdaroğlu: Celal, dikkat çekmek için AKP’ye üye olacak
Ali Kılıçdaroğlu’nun kardeşi için yorumu: “Celal, dikkat çekmek için AKP’ye üye olacak"
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