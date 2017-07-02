  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 33 °C
  • İstanbul : 34 °C
  • Sakarya : 34 °C

Kılıçdaroğlu geldi

»
Kılıçdaroğlu geldi
Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli etabına dakikalar sonra başlayacak olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun korteji Eşme’ye vardı.

Kalabalık kafile Sakarya’dan ilimize doğru yürüyüşünü tamamladı. Eşme’de, Kocaeli-Sakarya sınırını geçen Kılıçdaroğlu’nu binlerce Kocaelili kent girişinde alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Adalet Yürüyüşü’ne KESK’ten destek02 Temmuz 2017 Pazar 16:50
  • Su aracı geç geldi02 Temmuz 2017 Pazar 16:38
  • CHP’lilere korna ve alkışlı destek02 Temmuz 2017 Pazar 16:36
  • Aile boyu karşılama02 Temmuz 2017 Pazar 16:29
  • Sarıbay, cemiyetlerde02 Temmuz 2017 Pazar 16:14
  • Eşme’ye marşlarla girdiler02 Temmuz 2017 Pazar 16:07
  • Başiskelespor sessiz02 Temmuz 2017 Pazar 16:00
  • Bu da ‘Adalet’ selfie’si02 Temmuz 2017 Pazar 15:58
  • Sıcak CHP’lileri bunalttı02 Temmuz 2017 Pazar 15:44
  • CHP Kocaeli örgütlerine belediyelerden destek02 Temmuz 2017 Pazar 15:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim