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Kılıçdaroğlu, İbrikdere’ye doğru yola çıktı

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Kılıçdaroğlu, İbrikdere’ye doğru yola çıktı
Başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ kapsamında saat 17.45 sularında Kocaeli sınırlarına giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre partililerle birlikte zaman geçirdikten sonra dinlenmek amacıyla mola verdi.

Burada milletvekilleri ve il başkanı Cengiz Sarıbay ile sohbet eden, partilileri selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra ilk geceyi geçireceği İbrikdere’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüyecek olan Kılıçdaroğlu ve CHP’liler, geceyi İbrikdere Saruhan Petrol’de geçirecek.

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