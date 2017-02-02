Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yı eşi Hülya Sancaklı’nın vefatı sebebiyle telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, merhume Hülya Sancaklı'ya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
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Kılıçdaroğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya başsağlığı diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
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