CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı yürüyüşün 20. gününde Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarı ile İzmit’in düşman işgalinde şehit düşenlerin mezarını ziyaret etti. İzmit Bağçeşme mezarlığına gelen Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarı ile İzmit’in düşman işgalinde şehit düşenlerin mezarına çiçek bırakıp dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yürüyüşün başlayacağı Yahya Kaptan Mahallesine doğru harekete geçti.
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Kılıçdaroğlu, şehitlerimizi ve Atakan'ı kabirleri başında andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 20. gününde Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarını ziyaret etti
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Yorumlar
Ferda
04 Temmuz 2017 Salı 09:58
09:58
Bir sayinin sifira bolumu kadar anlamsizsin)))
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Kılıçdaroğlu, şehitlerimizi ve Atakan'ı kabirleri başında andıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 20. gününde Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarını ziyaret etti
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim