  • BIST 100.984
  • Altın 139,742
  • Dolar 3,5481
  • Euro 4,0316
  • Kocaeli : 21 °C
  • İstanbul : 22 °C
  • Sakarya : 21 °C

Kılıçdaroğlu, şehitlerimizi ve Atakan'ı kabirleri başında andı

»
Kılıçdaroğlu, şehitlerimizi ve Atakan'ı kabirleri başında andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 20. gününde Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı yürüyüşün 20. gününde Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarı ile İzmit’in düşman işgalinde şehit düşenlerin mezarını ziyaret etti. İzmit Bağçeşme mezarlığına gelen Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarı ile İzmit’in düşman işgalinde şehit düşenlerin mezarına çiçek bırakıp dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yürüyüşün başlayacağı Yahya Kaptan Mahallesine doğru harekete geçti.

whatsapp-image-2017-07-04-at-09.14.jpg

whatsapp-image-2017-07-04-at-09.15.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Ferda
04 Temmuz 2017 Salı 09:58
09:58
Bir sayinin sifira bolumu kadar anlamsizsin)))
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'ye gelen gemiye ateş açıldı!03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:03
  • Çamlıtepe Kapalı Pazaryeri genişliyor03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:13
  • Tekin Bingöl, o anları anlattı...03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:39
  • Toltar yine esnaf turunda03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:11
  • Sivas katliamı İzmit’te anıldı03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:00
  • Twitter'da en dikkat çeken rektörlerden biri de "Hülagü"03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47
  • Baran’dan tebrik ziyaretleri03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:51
  • 15 Temmuz tiyatro oyunu yazma yarışması sonuçlandı03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:49
  • Hereke sahilleri cıvıl cıvıl03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:43
  • Atıcılar nişancılık becerilerini gösterdi03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim