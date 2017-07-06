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Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan'ın mezarı başında

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Kılıçdaroğlu, Yahya Kaptan'ın mezarı başında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 22'nci gününde sabah saatlerinde Kurtuluş Savaşı kahramanlarından olan Yahya Kaptan’ın Tavşancıl’daki anıt mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarooğlu Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı sırasında, Kocaeli bölgesinde Kuva-yi Milliye hareketlerini örgütlemiş, Anadolu’ya malzeme ve insan aktarımı sağlamış olan Yahya Kaptan’ın mezarını ziyaret etti. Tavşancıl Mahallesi'nde yer alan mezarlığa gelen Kılıçdaroğlu, milli mücadelenin kahraman isimlerinden olan Yahya Kaptan’ın mezarına çiçek bırakıp dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yürüyüşün devam edeceği Tavşancıl sahilindeki kamp alanına geçti.

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