Kılıçdaroğlu'na sevgi seli...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne Kocaeli halkı Pazar günü olduğu gibi bugün de müthiş bir destek verdi. Türkiye’de adalet isteyenler Kocaelililer CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu bağrına bastı

Tarih 14 Haziran 2017… MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, hakkında 25 yıl hapis cezası verilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu karara tepki gösterdi…

CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran Perşembe günü Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlatacağını belirtti… Dediğini yaptı ve 15 Haziran’da Ankara’dan başladı yürüyüşe… Mesafe tam 420 kilometre… Kılıçdaroğlu, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya derken, Pazar günü Eşme’den Kocaeli sınırları içine girdi

GÖRKEMLİ KARŞILAMA

CHP Kocaeli örgütleri, Pazar günü saat 15.00 civarında İzmit Perşembe Pazarı’ndan Kocaeli sınırına otobüsler kaldırdı… Ben de bu otobüse bendim… Eşme’ye vardıkça, kalabalık artıyordu… Pazar günü olduğu için, adalete inanan herkes Eşme’ye koşmuştu… Mahşeri bir kalabalık vardı… Sakarya sınırından Kocaeli sınırına giren Kılıçdaroğlu’nu, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan ve eski milletvekili Sefa Sirmen karşıladı… Sirmen’in katılması, sanırım CHP’lileri çok mutlu etmiştir… Mahşeri kalabalıkla birlikte ben yürüdüm ve 5 kilometrelik bir yürüyüşten sonra İbrikdere’de mola verildi…

“YORGUNUK DEMEYE UTANIYORUM”

İlk günün özeti böyleydi… Gelelim bugüne… Bugün sabah saat 07.00’de İzmit Perşembe Pazarı’ndan Eşme’ye otobüs kaldırıldı… Otobüslerin birine ben de bindim… Bugünkü yürüyüşten biraz tecrübe sahibi olmuştum… CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya’ya bir vatandaş, yorgun musun diye sordu. Küçükkaya da, “Genel Başkanımızın bu yürüyüşünü gördükten sonra yorgunum demeye utanıyorum diye espri yaptı. Sabah otobüsünde CHP eski Milletvekili Bekir Yurdagül, İzmitliyiz Grubu kurucusu Hüseyin Erol, KYÖD Başkanı Mehmet Toker’i gördüm…

SAAT 08.00 VE HARAKETLENME BAŞLADI

Eşme’ye vardığımızda CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile karşılaştım. Merhabalaştık. Biraz daha ileriye gittiğimde Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik’e bir süre sohbet ettik… Saat 08.00’e geliyordu, baktım içerde bir hareketlenme başladı… Polisler, Kılıçdaroğlu’nun geçiş güzergahını etten bir duvarla kapattı. Saatlerimiz 08.16’yı gösterdiğinde yürüyüş başladı…

ALKIŞ VE RABİA İŞARETLERİ

19 gündür yürüyen Kılıçdaroğlu’nun temposu müthişti. Kılıçdaroğlu her defasında önemli misafirlerle yürüyordu. Basın mensuplarına fotoğraf çektiriliyordu… Yürüyüş güzergahında kim vatandaş alkışlarken, kimileri de Rabia işareti yapıyordu… Kimi arabalar kornalarıyla yürüyüşçülere destek verirken, kimileri de yuhalıyordu… Ama, talimat gereği yürüyüşçüler, tepkilere rağmen aldırmıyordu.

KILIÇDAROĞLU ÇOK RAHATTI

Kılıçdaroğlu, çok rahattı. Etrafına pozitif bir enerji veriyordu. Sakin güçtü… Yürüyüş devam ederken Uzuntarla’da mola verildi… Nilüfer Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Konak Belediyesi, Balçova Belediyesi, Yalova Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, yürüyüşe katılanların her türlü ihtiyaçlarını karşıladı… Yarım saatlik molanın ardından ilk etabın bitiş yerine doğru yürüyüş başladı… Yürüyüşe katılan herkes mutluydu… Zira tarihi bir olaya tanıklık ediyorlardı…

BÖYLE BİR ADALET YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saat 08.00’de Eşme Sarıhan Petrol’de basın toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bir düzen düşünün, suçlayan kişi kendileri, yargılayan kişi yine kendileri, mahkum eden kişi yine kendileri. Yani suçlamayı yapan, yargılayan ve mahkum eden kişi yine aynı kişi ve buna adalet deniyor. Bu adalet değildir. Böyle bir adalet olmaz. Eğer yargıcın önünde giydiği cübbede ilik ve düğme yoksa her türlü baskıya direndiği içindir. Adalet konusunda söz verdiği içindir, adaletli davranacağı içindir. Bu nedenle biz adalet yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. Mesut AKBULUT-Selin BECER