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Kılıçdaroğlu'ndan kilo açıklaması

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Kılıçdaroğlu'ndan kilo açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu, kilo mu verdin sorularına cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaletin siyasetin emrine verilmesi durumunda insan hakları ihlalleri olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'de demokrasi olmaz. Kendi adalet anlayışlarını topluma dayatmak değil, evrensel adalet anlayışı içerisinde hepimizin kabul etmesi lazım" dedi.

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ndeki kamp alanında yürüyüşten önce yaptığı açıklamada, yürüşününün 21'inci gününe bugün başladıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Güzel bir atmosfer var. İnşallah bu güzel atmosfer ve serin hava devam eder ve yürüyüşümüzü başarıyla tamamlamış oluruz. Bugün 5 Temmuz 1993 yılında bizim cumhuriyet tarihimizin en büyük sivil katliamlarından birisi oldu. Başbağlar da 33 vatandaşımız terör örgütü mensupları tarafından katledildi. Sabah muhtarı aradım her yıl anmaya milletvekili arkadaşlarımız giderlerdi ama bu yıl il başkanımız ve bir grup partili arkadaşımız gidecek. Muhtar beye bunu ifade ettim, anlayışla karşıladı. Biz yine Başbağlar Köyü'nde bütün oturanlara başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarız bu felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalmamış olur."

 

Adaletin ne kadar önemli olduğunu herke anlatmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu yürüyüşü 'Adalet Yürüyüşü' olarak andık. Adaletin ne kadar önemli olduğunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak istedik. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçildi. Yeni göreve başladılar. 5-6 günlük görev süresinde ki bayram tatillerini falan çıkartıyoruz. Bir kararname ile 780 hakim ve savcının yerini değiştirdiler. Niçin? Hangi gerekçeyle? Siyasi otoritelerin beklentilerine uygun yeni hakim ve savcılar görevlerine başlasınlar diye. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'de demokrasi olmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz bir daha insan hakları ihlalleri olur. Bütün bunları herkesin bilmesi lazım, özellikle de ülkeyi yönetenlerin bilmesi lazım. Kendi adalet anlayışlarını topluma dayatmak değil, evrensel adalet anlayışı içersinde hepimizin kabul etmesi lazım."

 

Polisten yoğun güvenlik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sinema sanatçısı Hakan Balamir'in hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Hakan Balamir sinema dünyamızın en önemli sanatçılarından birisiydi ve hayatını kaybetti. Yakınlarına, sanat dünyasına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. Yürüyüş sırasında zayıflayıp zayıflamadığının sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman soruyorlar zayıfladın mı, kilo verdin mi? diye. Kemerde bir ilik kazandım onu ifade etmek isterim. Ama öyle 5 kilo vermem söz konusu değil" diye konuştu. Polisin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, D-100 Karayolu girişinde arama noktası oluşturulması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.Yürüyüşe katılanlar tek tek aranarak yürüyüşe katıldı. Özel Harekat polisleri de yürüyüş sırasında önlem olarak bulunurken, polis helikopter güzergah boyunca uçtu. Yürüyüşe eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve gaziler de katıldı.

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Yorumlar
bugunden sonra mhp lı
05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:53
09:53
sn.genel baskanım aslında chp nın basına geldıgınızde cok sevınmıstım cokta guzel konusuyordun fakat yaptıgınız bu son hareket benı derınden uzmustur kortejde pkk ısaretı yapıp yuruyenlerle aynı yolda yuruyorsanız ozaman sehıtlerımızın kabrıne gıdıp sov duası okumuyacaksınız zaten kuranda şov duası yok.cumhurun basının yaptıgı elle 4 rakamına atıp tutuyorsunuz ama unutmayın 4 sayısı 2 den buyuktur
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