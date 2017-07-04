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Kılıçdaroğlu'nun kemerinde bir delik daha açıldı

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Kılıçdaroğlu'nun kemerinde bir delik daha açıldı
20 gündür yürüyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kemerinde bir delik daha açıldı.Yani Kılıçdaroğlu, beslenme uzmanlarına göre 5 kilo vererek bir beden küçüldü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün geceyi İzmit'in Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki kamp alanında geçirdi. 'Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar,Yahya Kaptan Mahallesi'nde kamp alanında toplanırken çadırlar kuruldu. Bu sırada mahalle halkı duş almak isteyenleri evlerine davet etti. Yağmurun başlaması üzerine mahalle sakinleri çadırlarda kalanları evlerinde konaklamaya davet etti. Bir kadın, 'Yatıya misafir kabul edilir' yazılı dövizle kamp alanına gelerek yürüyüşe katılanları evlerine davet etti. Yağmurun başlaması üzerine yürüyüşü katılan kadınlar gelen davetleri kabul ederken, erkekler ise çadırlarda kaldı.

 

EFSANE KADIN BAŞKANIN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah erken saatlerde ise ilk olarak İzmit Bağçeşme Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Mezarlığı'na gitti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu anıt önünde dua okuduktan sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu trafik kazasında yaşamını yitiren İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın mezarını ziyaret ederek dua okuyup, çiçek bıraktı. Kılıçdaroğlu buradan tekrar Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki kamp alanına geçti.

 

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Yürüyüşümüzün 20'nci günündeyiz. Bugün hava biraz yağmurlu ve bizim için bir şans, çünkü dün çok sıcaktı. Bugün daha iyi bir atmosferde umarım yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız. Az önce İzmit'in kurtuluşunda şehit olan şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Aynı zamanda İzmit'e büyük hizmetleri dokunan İzmit'in efsane belediye başkanı Leyla Atakan'ı ziyaret ettik. Mezarlarında dualarımızı okuduk, Allah rahmet eylesin diyoruz. Bu ülkenin bağımsızlığına, kurtuluşuna katkı veren bütün şehitlerimizi şükranla minnetle rahmetle anıyoruz. Bunu da ifade etmek benim boynumun borcu."

 

KILIÇDAROĞLU KAÇ KİLO VERDİ?

'Adalet Yürüşü' için 20 gündür yollarda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı İzmit'ti. Günlerdir yürüyen Kılıçdaroğlu'nun kaç kilo verdiği ise merak konusu. CNN TÜRK Muhabiri Cansu Karadan'ın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kemerinde bir delik daha açıldı. Kemerde açılan bir delik beslenme uzmanlarına göre bir beden zayıflama, yani en az 5 kilo anlamına geliyor. Kaynak: Haberler.com

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