Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Eşme'den başlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran Perşembe günü Ankara’dan İstanbul Maltepe Cezaevi’ne başlattığı Adalet Yürüyüşü 18 ‘inci gününde Kocaeli sınırına ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran Perşembe günü Ankara’dan İstanbul Maltepe Cezaevi’ne başlattığı Adalet Yürüyüşü 18 ‘inci gününde Kocaeli sınırına ulaştı. CHP Kocaeli Örgütü bugün saat 16.00’te Eşme’de Kocaeli il sınırında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşılayacak. Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra saat 19.00’da İbrikdere Sarıhan Petrol’de kamp kurulacak. Kılıçdaroğlu ve ekibinin Pazartesi günü programı ise Sarıhan Petrol’den itibaren başlayacak. Pazartesi günü Kocaeli merkeze varması beklenen ekibin Yahya Kaptan’da Arasta Park yanında bulunan alanda konaklayacak. Salı günü ise Şirinyalı’da konaklanacak. Hazırlıkların tamamlandığını belirten CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Adalet Yürüyüşü’ne herkesi davet etti. Selin BECER