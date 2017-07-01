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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Eşme'den başlayacak

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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü Eşme'den başlayacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran Perşembe günü Ankara’dan İstanbul Maltepe Cezaevi’ne başlattığı Adalet Yürüyüşü 18 ‘inci gününde Kocaeli sınırına ulaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran Perşembe günü Ankara’dan İstanbul Maltepe Cezaevi’ne başlattığı Adalet Yürüyüşü 18 ‘inci gününde Kocaeli sınırına ulaştı. CHP Kocaeli Örgütü bugün saat 16.00’te Eşme’de Kocaeli il sınırında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşılayacak. Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra saat 19.00’da İbrikdere Sarıhan Petrol’de kamp kurulacak. Kılıçdaroğlu ve ekibinin Pazartesi günü programı ise Sarıhan Petrol’den itibaren başlayacak. Pazartesi günü Kocaeli merkeze varması beklenen ekibin Yahya Kaptan’da Arasta Park yanında bulunan alanda konaklayacak. Salı günü ise Şirinyalı’da konaklanacak. Hazırlıkların tamamlandığını belirten CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Adalet Yürüyüşü’ne herkesi davet etti. Selin BECER

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Yorumlar
haldun
02 Temmuz 2017 Pazar 00:40
00:40
chp-hdppk kolkola yürüyün bakalım güzel bir dayak gaz-tazyikli su sizleri bekliyor yaa hayatınızda bir kere onurlu bir iş yapın teröristlerle yürümeyin chp liler zor gelecek sizlere tabiiii
Lafım sana
01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:42
23:42
O"HAL DUN"kofları klavye başında oturmuş da adalet için yürüyenlere çamur atıyor. Acıyorum size...
Hasan
01 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
22:13
Ben MHP liyim yürüyüşü yürekten destekliyorum adam yürüyor yürütmüyor dün pkk ile feto ile kol kola girenlerin osloda haburda dolmabahçede yaptıklarına ses çıkarmayanlar bugün konuşma hakları yoktur sizler o gün susarak o hakı kaybettiniz fazla konuşarak dahada alçalmayın.
k
01 Temmuz 2017 Cumartesi 20:13
20:13
haldun onursuzun önde gieni sensin geriye bak senin inandıkların kimlerle kolkola yürümüş görürsün
akın
01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
19:45
haldun sen en buyuk fetocusun sende yuruyusegel vatanseverlerı gor
haldun
01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:23
14:23
teröristler yürüyüşe davet ediliyor onursuzlar...
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