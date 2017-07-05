Kılıçlar ‘KURTULUŞ’ için çekildi

Kurtuluş Kupası Eskrim Müsabakaları minik bayanlar flöre ve minik erkekler flöre branşlarında 12 bayan ve 16 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya verilerek ödüllendirildi.
KURTULUŞ KUPASI ESKRİM MÜSABAKA SONUÇLARI:
MİNİKLER ERKEK FLÖRE:
1- TUNAHAN KUM GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ
2- BERKİN KILIÇ GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ
3-Ç. BATU BAHADIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR
3-ÖMER PERİT GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ
MİNİKLER BAYAN FLÖRE:
1-ZUHAL AKSOY KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR
2-DURU TAŞ GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ
3-ECEM CANİKOĞLU GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ
3-ÖYKÜ UĞUR GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ