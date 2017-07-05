  • BIST 101.001
  • Altın 141,745
  • Dolar 3,6041
  • Euro 4,0845
  • Kocaeli : 23 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 23 °C

Kılıçlar ‘KURTULUŞ’ için çekildi

»
Kılıçlar ‘KURTULUŞ’ için çekildi
96.Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen müsabakalar, Yahya Kaptan’da bulunan 5 bin kişilik Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu içerisindeki eskrim salonunda düzenlendi.

Kurtuluş Kupası Eskrim Müsabakaları minik bayanlar flöre ve minik erkekler flöre branşlarında 12 bayan ve 16 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya verilerek ödüllendirildi.

 

KURTULUŞ KUPASI ESKRİM MÜSABAKA SONUÇLARI:

 

MİNİKLER ERKEK FLÖRE:

1- TUNAHAN KUM                        GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ

2- BERKİN KILIÇ                          GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ

3-Ç. BATU BAHADIR                   KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR

3-ÖMER PERİT                           GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ

 

MİNİKLER BAYAN FLÖRE:

1-ZUHAL AKSOY               KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR

2-DURU TAŞ                     GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ

3-ECEM CANİKOĞLU       GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ

3-ÖYKÜ UĞUR                 GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ         

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Asım Balkaya Pro. lisans alıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Spor personeline sıkı eğitim!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Kılıçlar ‘KURTULUŞ’ için çekildi05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Hüseyin Nazlı: Bekle beni Kocaeli!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • 10 Temmuz’u bekliyoruz05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Tavşancıl ‘10’ numarayı buldu!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • ‘FIRTINA ONUR’u kimse tutamıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Derincespor, Çınarlı’dan 2 futbolcu transfer etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • KOBİDOS’da kan değişimi!05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Murat Tiryaki Doğantepe’de05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim